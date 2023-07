OVO SU DUGO ČEKALI SVI SPLIĆANI I DALMATINCI Važan dan u KBC-u, pacijenti su konačno dobili novi i moderni Objedinjeni hitni bolnički prijem! Plenković na otvorenju: "Najbolji aparati na naše ljude"

Konačno je otvoren Objedinjeni hitni bolnički prijem u sklopu KBC-a Split, a svečano ga je otvorio Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Osim njega, na velikoj svečanosti ispred Kliničkog bolničkog centra Split bio je Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split, Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije te Vili Beroš, ministar zdravstva u Vladi Republike Hrvatske.

Sada je završena i druga polovica projekta

Naime, hitni prijemi u Kliničkom bolničkom centru Split bili su organizirani u 19 ambulanti na lokalitetima Firule i Križine. Prema podacima za pretpandemijsku 2019. godinu na njima je bilo obrađeno 165.571 pacijenta, od čega ih je 37.614 hospitalizirano. Broj hitnih pregleda i broj zahvata na svim hitnim prijemima u značajnom je porastu, a postojeći kapaciteti nisu dostatni za kvalitetno zbrinjavanje pacijenata s hitnim stanjima.

Novi OHBP realiziran je adaptacijom postojećih prostora dijela zgrade stacionara KBC-a Split na Firulama, površine 2.700 m2, smještenih u prizemlju, što je osobito važno za funkcionalnost hitnog prijama.

Izvori financiranja bila su bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 31.000.000,00 kn te 39.000.000,00 kn iz državnog proračuna. Prvi dio novog OHBP-a otvoren je 27. svibnja 2022. Sada je završena i druga polovica projekta, a otvaranje cijelog OHBP-a je 11. srpnja 2023.

"Imali smo sjajne suradnike, to moram napomenuti"

Julije Meštrović, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split kazao je da su unatoč brojnim poteškoćama uspjeli urediti vrlo važni OHBP.

"Velika mi je čast da mogu sudjelovati u ovom svečanom trenutku. Prije pet godina su nas pritiskali rokova za uređenje ovog Odjela u našoj bolnici, a mi nismo imali ništa osim 30 milijuna kuna bez ikakve dokumentacije. Zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske dobili smo još 39 milijuna kuna, i to je bilo ono što nam je trebalo da ovaj Odjel možemo urediti po propisanim pravilima i standardima. Imali smo sjajne suradnike, to moram napomenuti. Također, u to vrijeme započeli smo i izgradnju regionalnog transfuzijskog centra u KBC-u Križine. Započeli smo izgradnju ta dva objekta i onda nas nam se dogodila pandemija koronavirusa. Unatoč poteškoćama, nismo zaboravili na razvoj naše bolnice", kazao je Meštrović.

Ravnatelj splitske bolnice spomenuo je i druge projekte koji će biti završeni u narednom periodu u KBC-u Split.

"Ispred nas je 2.700 kvadrata suvremeno opremljenog dijela bolnice. Mi smo u ljetnim mjesecima najopterećenija bolnica u Hrvatskoj, i zato će nam ovo puno značiti, kako naših zaposlenicima i djelatnicima tako i svim našim pacijentima. Radimo i razvijamo se, a zahvaljujući Ministarstva zdravstva prvi smo dobili sredstva iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Također, uredit ćemo i kirurški blok na Križinama i to će biti prvo značajnije ulaganje u taj dio Kliničkog bolničkog centra Split. Na jesen počinje uređenje odjela fizikalne medicine, a nećemo zaboraviti srediti i naš bolnički helidrom", spomenuo je između ostalog Meštrović te je naglasio da su svi navedeni projekti strateški i važni projekti za splitsku bolnicu.

"Grad Split će vas uvijek pratiti i uvijek ćemo biti vaši partneri"

Veli da će splitska bolnica do kraja godine imati projektno tehničku dokumentaciju za strateške projekte, polikliniku, istraživački medicinski centar...

"Treći kapitalni objekt je na Križinama, tamo dolazi istraživački medicinski centar, a sve ćemo izvesti u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Do kraja godine imat ćemo projektno tehničku dokumentaciju za strateške projekte, polikliniku, istraživački medicinski centar... To je strategija razvoja zdravstva Hrvatske za sve četiri južne županije - od Svetog Roka do Prevlake", istaknuo je ravnatelj Meštrović te u istom dahu nastavio:

"Hvala svima koji ste nam pomogli. Hvala svim djelatnicima KBC-a, hvala svim građanima, vi imate povjerenja u našu bolnicu. Puno hvala premijeru Plenkoviću! Vaš dolazak za nas ima veliko značenje, to je pravi znak podrške", kazao je.

Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita čestitao je djelatnicima bolnice i ravnatelju Meštroviću na velikom uspjehu. Kazao je da će KBC uvijek imati podršku od strane Grada Splita.

"Čestitam ravnatelju Meštroviću i svim djelatnicima KBC-a Split. Ovo je centar raznih događanja i djelatnosti u ovom dijelu Europe. Mi smo pratili ovaj projekt i znali smo koje ste sve poteškoće imali tijekom realizacije ovog projekta. Grad Split će vas uvijek pratiti i uvijek ćemo biti vaši partneri. Ovo je velika stvar za naš grad i za cijelo ovo područje", govorio je Puljak.

"Zahvaljujući Europi i umijeću hrvatske Vlade"

Posebno emotivan bio je Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije. Zahvalio se djelatnicima bolnice te je istaknuo važnost Europskih projekata tijekom realizacija ovakvih projekata.

"Vi dajete svoj dodatni angažman, ne samo u medicinskom nego i gospodarskom aspektu. Turizam je gospodarska grana koja je jedna od najvitalnijih u Republici Hrvatskoj, a vi u tom segmentu daje svoj maksimum. Žrtvujete se za stanovnike naše županije, za ljude i iz susjednih županija, pa i za one koji su u susjedstvu - u Bosni i Hercegovini. Također, na raspolaganju ste i svim turistima. Zbog toga vam iskreno hvala, hvala vam ljudski i od srca. Puno surađujemo, mi iz SD županije i Klinički bolnički centar Split. Puno je rasprava, dogovora i neprospavanih noći iza nas. To sve radimo kako bi došli do konačnog cilja i realizacije onoga što imamo. Hvala i stručnom i humanom osoblju KBC-a Split, hvala vam zbog svega što radite. Vi ste vrijedna ustanova, i siguran sam da će to tako ostati i u budućnosti. Za kraj, moram ovo reći. Tukle su nas krize u proteklim godinama i ništa ne bi bilo moguće izgraditi da nije bilo EU fondova. Zbog toga, predsjedniče Vlade RH, hvala vam na tome, hvala vam zbog tog kontakta prema Europi i otvorenim vratima prema nama. To nam puno znači, to znači našim građanima. Zahvaljujući Europi i umijeću hrvatske Vlade mi danas imamo ovo što imamo", ustvrdio je župan Boban.

"Pacijenta vraćamo u fokus"

Vili Beroš, ministar zdravstva tvrdi da je novotvoreni Odjel u KBC Split odgovor zdravstvenih djelatnika na sve moderne izazove koji su ispred njih.

"Pokazujemo vrijednost naše ideje ulaganja u zdravstveni sustav. Od 2016. godine u Split smo uložili oko 70 milijuna eura i još uvijek radimo i nastavljamo ulagati u splitsku bolnicu. To je naš odgovor na moderne izazove. Pokazujemo da se brinemo o našim zaposlenicima i pacijentima, i to je naša obveza, to je obveza nas iz ministarstva i Vlade RH. Pacijenta vraćamo u fokus i on je najvažniji dionik ovog našeg društva, naše djelatnosti. To je sve što ova Vlada RH na čelu s Andrejom Plenkovićem i radi, a u cijelom priči su bitni naši građani. Puno vam hvala svima, ovo je veliki projekt za sve nas, ali tu nije kraj", ponosno je govorio Vili Beroš iz Splita.

Na samom kraju prije konačnog otvorenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Split i razgledavanja istog prisutnima se obratio i Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

"Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu danas pozdraviti kada zaokružujemo jednu investiciju i ulaganje u KBC-u Split. Ovaj projekt će omogućiti kvalitetniju zdravstvenu skrb svima onima koji gravitiraju KBC-u Split. Znamo koliko je turista u Dalmaciji i koliko ljudi živi ovdje. Imamo bolju, kvalitetniju i pristupačniju zdravstvenu skrb za sve one kojima je ista potrebna. Naša Vlada RH ima tri jasna cilja unaprjeđenja zdravstvene politike", kazao je Plenković te je u nastavku spominjao dodatna ulaganja u hrvatsko zdravstvo.

"Imamo najmodernije i najbolje aparate, i na to smo ponosni"

"Ovih 70 milijuna eura koji su investirani u našem mandatu predstavlja samo dio investicije u zdravstvo, također ulagat ćemo sredstva i u ostalim zdravstvenim ustanovama diljem Republike Hrvatske. I te investicije su vidljive, nema veće hrvatske bolnice, a u kojoj nešto ne ulažemo i nešto ne radimo. Moramo shvatiti jednu stvar, imamo najmodernije i najbolje aparate, a sve to pripada našim ljudima, naši pacijentima. I na to smo posebno ponosni", zaključio je premijer Andrej Plenković.

Nakon kratkog programa svečanog otvaranja, sudionici su obišli novootvorene prostore OHBP-a. Podsjetimo, prostor novog OHBP-a temeljito je građevinski preuređen i opremljen je svom opremom prema suvremenim standardima. Organizacija rada prilagođena je potrebama pacijenata koji dolaze u stanjima životne ugroženosti i hitnim stanjima, tako da o pacijentima skrbe multidisciplinarni timovi prema međunarodnim smjernicama.

Novi OHBP s radom počinje 12. srpnja 2023. godine. Hitni kirurški prijem vraća se na mjesto gdje je bio ranije, a na mjestu na kojem se on trenutno nalazi idućeg će tjedna započeti će s radom i internističke djelatnosti koje su trenutno na Križinama.