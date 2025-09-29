Close Menu

Kaznena prijava protiv muškarca koji je na svadbi u Makarskoj pogodio raketom ženu

Protiv 34-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (  čl. 215. KZ-a) u svezi s kaznenim djelom Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ( čl. 222. KZ-a).

Utvrđena je sumnja da je 27. rujna  oko 18 sati u Makarskoj, Trg fra Andrije Kačića Miošića  na prostoru ispred katedrale za vrijeme svadbenog slavlja aktivirao pirotehničko sredstvo-signalnu raketu,  koje je nakon aktivacije pogodilo oštećenu 30-godišnjakinju koja je zadobila teške tjelesne ozlijede i hospitalizirana je. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Protiv 34-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. 

„Vjenčanja više liče na derbi nego na slavlje“ – splitski pustolov o tragedijama s pirotehnikom

Policija nakon teških nesreća na svadbama: Signalne rakete su zabranjene, moguće postroženje zakona

SVADBA SE U DALMACIJI PRETVORILA U TRAGEDIJU Žena smrtno stradala zbog pirotehnike

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1