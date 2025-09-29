Kaznena prijava protiv muškarca koji je na svadbi u Makarskoj pogodio raketom ženu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom ( čl. 215. KZ-a) u svezi s kaznenim djelom Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ( čl. 222. KZ-a).

Utvrđena je sumnja da je 27. rujna oko 18 sati u Makarskoj, Trg fra Andrije Kačića Miošića na prostoru ispred katedrale za vrijeme svadbenog slavlja aktivirao pirotehničko sredstvo-signalnu raketu, koje je nakon aktivacije pogodilo oštećenu 30-godišnjakinju koja je zadobila teške tjelesne ozlijede i hospitalizirana je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Protiv 34-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.