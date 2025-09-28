Policija nakon teških nesreća na svadbama: Signalne rakete su zabranjene, moguće postroženje zakona

Načelnik Sektora za inspekcijske poslove MUP-a Nikola Turkalj upozorio je da su signalne rakete za građane zabranjene te najavio pooštravanje zakona i strože kontrole.

– Odmah da kažem da mi u Ministarstvu unutarnjih poslova duboko žalimo zbog ovog stradavanja u Šibeniku i Makarskoj i naše misli su s obiteljima i cijelom hrvatskom javnošću koja jednostavno ne može shvatiti da se na ovakav način može postupati s eksplozivnim tvarima. Umjesto da smo apele i savjete koje odavno upućujemo poštovali, izgleda da smo izabrali najgori scenarij, da se učimo na svojim greškama, rekao je Nikola Turkalj za Dnevnik HTV-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je da se na svadbama ne smije ništa organizirati bez odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova.

– Samo razred F1, poput prskalica i žabica, dopušten je građanima cijele godine. Sva ostala pirotehnika, uključujući razrede F2 i F3, zabranjena je, a petarde smo potpuno zabranili još 2020. godine. Ostalu pirotehniku mogu koristiti samo ovlaštene pravne osobe koje od nas moraju tražiti odobrenje i dostaviti plan izvođenja vatrometa, naglasio je.

Signalne rakete samo za spašavanje

Turkalj je istaknuo da građani ne mogu kupiti signalne rakete.

– One se mogu koristiti samo u službene svrhe spašavanja života ljudi ili životinja, primjerice na moru, u zračnom i željezničkom prometu ili prilikom dokazivanja vlasništva nad plovilom. Za građane one su zabranjene, imaju tehničku funkciju signaliziranja opasnosti i nikako nisu namijenjene zabavi, objasnio je.

Inspekcije na svadbama

Na pitanje prate li se trendovi povećane uporabe pirotehnike na slavljima, odgovorio je da policija i inspekcije redovito postupaju po dojavama.

– Možete misliti kakva je reakcija kada se na svadbenom piru pojavite i čujete detonacije topovskih udara i raketa. Kada postupamo, izazivamo negodovanje okupljenih jer misle da smo im pokvarili veselje. Međutim, s razlogom su određena sredstva zabranjena, kazao je.

Pooštravanje zakona i suradnja s EU-om

Turkalj je podsjetio da Hrvatska sudjeluje u radnim skupinama Europske komisije za pirotehniku i eksplozive.

– Jasno je da se pirotehnika zlorabi, posebno na sportskim natjecanjima i prosvjedima. Pojedinci čak u topovske udare stavljaju čavle i kuglice – to su bombe. Ne možemo govoriti o nesretnim, nepromišljenim situacijama. Trebat će pooštriti zakonske odredbe, rekao je.

Istaknuo je i problem pirotehnike naručene putem interneta i dostavnih službi, zbog čega se razmjenjuju informacije s kolegama u drugim državama članicama EU-a.

– Razmišljamo o pooštravanju uvjeta i kazni te o podizanju dobne granice za dopuštenu pirotehniku s 14 na 16 godina. Prošla godina bila je vrlo kritična zbog broja stradalih, poručio je.

Djeca, roditelji i odgovornost

Turkalj je naglasio da je u Hrvatskoj uporaba pirotehnike dopuštena samo punoljetnim osobama i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

– Naša djeca su uglavnom odgovorna, ali pojedini tinejdžeri u kombinaciji s alkoholom i opijatima zloupotrebljavaju pirotehniku. Sve što se događa izvan zakonskog okvira – ilegalno je. Apeliramo na roditelje da educiraju djecu i da znaju kako izbjeći opasnost. Posljedice su trajne i vrlo ozbiljne, upozorio je.

Na kraju je još jednom uputio apel roditeljima uz poruku da odgovornost mora biti prioritet.