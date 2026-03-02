Kad manje radimo, a više dobivamo: “Biljke počnu same pronalaziti ravnotežu”, i tu počinje prava priča

Ljubav kao takva opjevana je u bezbroj pjesama. Sigurno ste i vi barem jednom čuli, u zanosu izrečeno: “Ne volim što te toliko volim”! Ja jesam. I mislila sam da je to taj trenutak sreće koji će zauvijek obasjati život — gotovo da više ne moraš ni malim prstom mrdnuti, osmijeh je neizbrisiv, tijelo samo što ne poleti od snage i lepršavosti, brige zauvijek izbrisane iz srca.

Ma je li?!

Ništa od toga. Barem ne kad smo mi ljudi u pitanju. Taj zanos, tu ljubav, treba stalno obnavljati, njegovati, osvježavati. Partnera zabavljati, izazivati, iznova osvajati. Fokus na odnosu čuvati na različite načine. Kad su ljudi u pitanju — složeno je.

Ali u biljnom svijetu… može i drugačije. Puno drugačije.

Nedavno sam, na našem splitskom Festivalu vrtlarenja, u organizaciji moje udruge Permakultura Dalmacija, slušala predavanje predivne i posebne vrtlarice, Marcele Velfl. Inspirativno izlaganje o adaptivnom vrtlarenju. O vrtlarenju u kojem biljke ne uznemiravamo svakodnevnom brigom, stalnim popravljanjem, premještanjem i spašavanjem. Ne gušimo ih zagrljajima i očekivanjima.

Umjesto toga, dopuštamo im da žive svoj puni potencijal. Da se prilagode našoj mikrolokaciji, našoj mikroklimi, našem tlu — pa čak i osobnosti vrtlara.

Kakvo je to vrtlarenje, pitate se?

To je vrtlarenje povjerenja.

Adaptivna poljoprivreda polazi od pretpostavke da priroda zna više nego mi. Umjesto da se borimo protiv korova, suše, kiše ili hladnoće, učimo promatrati. Umjesto da svaku biljku tretiramo kao projekt pod stalnim nadzorom, dopuštamo selekciji da odradi svoje. One koje se prilagode — ostaju. One koje ne mogu — otpadaju. Bez drame, kaže Marcela.

Tako s vremenom nastaje vrt koji je stvarno naš. Ne katalog-savršen, nego živ. Biljke koje prežive bez posebnog tetošenja postaju otpornije, snažnije, prilagođene baš toj parceli zemlje. Sjeme koje sačuvamo od takvih biljaka nosi u sebi iskustvo tog tla, tog sunca, tog vjetra.

U praksi, to izgleda vrlo jednostavno — ali traži strpljenje.

Primjerice, sijete salatu. Prve godine posijete nekoliko sorti. Ne štitite ih previše, ne zalijevate ih svakodnevno čim sunce malo jače ugrije, ne preskačete svaki napad puža dramatičnom intervencijom. Promatrate. Koja je prva potjerala? Koja je izdržala kasni mraz? Koju puževi najmanje diraju? Koja ne odlazi odmah u cvat kad dođe prvi toplinski val?

Sjeme uzimate upravo od tih biljaka. Ne od najljepših po katalogu, nego od najotpornijih u vašem vrtu. Već druge godine primijetite razliku. Treće godine još veću. Nakon nekoliko sezona imate “svoju” salatu — prilagođenu baš vašoj zemlji.

Isto je s rajčicama. Umjesto da svake godine kupujemo nove hibride koji traže točno određene uvjete, možemo dopustiti da nekoliko biljaka prirodno odradi selekciju. Ona koja preživi sušu bez svakodnevnog zalijevanja, koja podnese nagle oscilacije temperature, koja se manje razbolijeva — postaje majka iduće generacije.

Tlo također postaje partner, a ne podloga koju stalno popravljamo. Umjesto dubokog prekopavanja svake sezone, ostavljamo korijenje da odradi svoje. Korijen rahli zemlju bolje nego motika. Ostatke biljaka vraćamo na površinu kao malč. Mikroorganizmi, gljive i gliste odrade posao koji mi često pokušavamo ubrzati umjetnim putem.

Adaptivni pristup posebno dolazi do izražaja u sušnim godinama. Umjesto panike i konstantnog navodnjavanja, biramo kulture koje prirodno bolje podnose manjak vode — bob, slanutak, leću, stare sorte žitarica. S vremenom primjećujemo da biljke koje su niknule i opstale bez “spašavanja” razvijaju dublji korijen. Sljedeće godine traže manje.

Čak i korov postaje informacija. Ako vam iz godine u godinu niče određena biljka, ona vam nešto govori o stanju tla — zbijenost, višak dušika, manjak kalcija. Umjesto borbe, počinjemo čitati poruke.

Adaptivna poljoprivreda nije lijena poljoprivreda. Ona je hrabra. Vrlo hrabra.

Traži da podnesemo nesavršenost prve godine. Da izdržimo manji prinos dok se sustav ne stabilizira. Da prestanemo biti kontrolori i postanemo suradnici.

I ono najzanimljivije — što manje interveniramo, to više vidimo.

Biljke počnu same pronalaziti ravnotežu. Pojave se korisni kukci. Tlo postaje rahlije. Vrt dobiva ritam koji ne ovisi o našem raspoloženju, nego o ciklusima prirode.

Možda je to i lekcija o ljubavi.

Kad prestanemo stalno popravljati, spašavati, očekivati i upravljati — i damo prostoru da se sam razvija — odnos postaje stabilniji. Dublji. Otporniji.

Možda biljke znaju nešto što mi tek učimo.

“Biljke znaju bolje” nije samo naslov moje prve knjige, nego formula vrtlarenja o kojoj treba razmisliti!

Marcela je već razmislila.

Na nama je red!