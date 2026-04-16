Mladi sportaši dobili vjetar u leđa: 91 stipendija za nove uspjehe. Evo što im je poručila Blanka Vlašić

Svečani amfiteatar Ekonomskog fakulteta u Splitu bio je premalen za sve uspješne mlade sportaše, njihove trenere i čelnike klubova sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije koji su nagrađeni vrijednim stipendijama. Njih 91 dobivat će svaki mjesec sto eura, a zastupljeni su različiti sportovi - od mačevanja do nogometa.

"Splitsko-dalmatinska županija potiče mlade nadarene sportaše koji će sutra biti perjanice sporta u našoj županiji. Ove godine imamo čak 91 sportaša, a od toga je šest sportaša s invaliditetom. Na godišnjoj razini svaki od njih će dobiti 1.200 eura, dakle povećali smo iznos za 20 posto u odnosu na prošlu godinu. Imamo sportaše iz čak 72 kluba, za što iz proračuna izdvajamo 110 tisuća eura. Potičući mlade sportaše, vodeći brigu o njima, imamo na neki način garanciju da ćemo ih na Rivi, po trgovima i ulicama dočekivati s olimpijskim medaljama. Upravo naša županija je najsportskija županija i stoga je to naša obveza", kazao nam je ovom prigodom župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pojasnio je župan Boban da postoji pravilnik o stipendiranju, a sportaše predlažu njihovi klubovi.

Ina Stazić (15) iz ŽNK Hajduk, jedna od stipendiranih sportašica, zahvalila se županiji na stipendiji.

"Puno mi znači ova stipendija u mom razvoju i treniranju. Inače pohađam II. gimnaziju, a nogomet treniram već sedam godina. Nekad je malo teško uskladiti školske obveze i treninge, ali sve uspijem. Nemam uvijek dovoljno vremena za učiti, ali uspijem se dogovoriti s profesorima", kazala nam je mlada nogometašica, a zatim pojasnila zašto se odlučila baš za nogomet i tko su joj nogometni uzori.

"Uvijek sam gledala nogomet s bratom, igrali bi skupa. Nogometni uzor mi je Ronaldo, a iz Hajduka- Livaja", kazala nam je Ina.

Rina Negotić (15) također dolazi iz ŽNK Hajduk, a pohađa Trgovačko-komercijalnu školu Split.

"Ljubav prema nogometu seže od malena, kad sam igrala s dječacima na školskom igralištu i imam talenta. Igram lijevog beka. Stipendija mi mnogo znači jer me potiče na još veći rad. Nogometom se planiram baviti dok god mogu, to me ispunjava i volim to. Rezultati su ove godine odlični i planiramo biti još bolji. Igramo u 1. kadetskoj nogometnoj ligi, treći smo na ljestvici", kazala nam je Rina te dodala da su joj nogometni uzori Kylian Mbappe i Luka Modrić.

Lovre Bilić (14) se taekwondoom bavi od prvog razreda osnovne škole. Trenira u TKD Marjan.

"Ova stipendija mi puno znači, daje mi poticaj za budućnost. Taekwondo mi puno znači i trudim se postati još bolji i doći u reprezentaciju. Nije lako sve uskladiti, i školu i treninge, ali uspijem se organizirati. Stvarno bih htio ući u reprezentaciju za kadete i otići na Olimpijske igre, to mi je jedan od velikih ciljeva za budućnosti, dok mi je od bližih ciljeva - ulazak u juniorsku reprezentaciju", kazao nam je mladi Lovre, a mi mu želimo da svoje ciljeve i ostvari.

Svečanosti je nazočila i naša proslavljena sportašica Blanka Vlašić.

"Iz svog vlastitog iskustva znam koliko je važno da se podrška pojavi dok je rezultat još u začetku, da se talent prepozna na vrijeme. Ja znam koliko su meni moji sponzori, kad sam imala 15-16 godina, bili krucijalni za daljnji razvoj programa i za motivaciju, za nekakav vjetar u leđa. Drago mi je da Županija na ovaj način promatra budućnost sporta u našoj županiji i da prepoznaje mlade talente i u pravo vrijeme im pruža potporu", kazala nam je Blanka Vlašić.

Sretna je i Blanka što je dvorana danas bila puna mladih nada.

"Kao predsjednica kluba ASK jako me veseli kad su stadioni, dvorane, sportski tereni puni. Čini mi se da su mladi s našeg područja posebno orijentirani na sport, sport je dio naše kulture i bez obzira što se govori da smo u jednom digitalnom dobu kada su uglavnom djeca navikla na sjedilački način života, mislim da rezultati s terena, odnosno broj djece u sportskim klubovima pokazuje suprotno. Sport je po meni najbolji učitelj života i najbolje mjesto gdje se dijete može razvijati u svim segmentima", kazala je.

Mnoga djeca sanjaju da jednom postignu velike uspjehe poput Blanke i drugih naših sportaša. Evo što je za kraj Blanka Vlašić poručila mladima koji tek počinju svoj sportski put.

"Lijepo je sanjati velike snove, bilo bi glupo to nekome oduzeti. Mi odrasli smo tu da usmjerimo dijete na pravi put, da snovi budu motivacija, a ne obaveza, bar dok su mali, mladi, da ne rade nešto zato što moraju, nego zato što vole. Poruka je za mlade sportaše - onog trenutka kad pronađu sport u kojem se nalaze, da tu ostanu i da si daju vremena jer rezultat se ne stvara preko noći. Puno je tu faktora za uspjeh, ali ono što im nitko neće oduzeti, to je odrastanje u sportskom okruženju koje će im donijeti, bez obzira čime se kasnije bave u životu, itekako puno plodova".