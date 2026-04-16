Zatvara se Put Petrovca u Sinju: U ponedjeljak bez prometa zbog sanacije kolnika

Zbog radova sanacije pomjerenih i oštećenih betonskih opločnika u ulici Put Petrovca, ista će biti zatvorena za sav promet u ponedjeljak 20.04.2026. u vremenu od 07:00h do 17:00h.
U slučaju kiše i nepredviđenih okolnosti radovi će se prolongirati ili odgoditi za drugi radni dan o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.
Mole se svi građani za strpljenje i razumijevanje te da koriste alternativne pravce kako bi se radovi mogli neometano odvijati, poručuju iz Grada Sinja.
