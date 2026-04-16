EKO TROGIR 2026: Velika akcija čišćenja podmorja u Mastrinki i Arbaniji

Turistička zajednica grada Trogira i Grad Trogir, u suradnji s tvrtkom Seastorm Rental, organiziraju u subotu, 18. travnja 2026. godine, prvu ovogodišnju akciju čišćenja podmorja pod nazivom EKO TROGIR 2026.

Akcija započinje u 10:30 sati, a obuhvatit će područje Mastrinke i Arbanije – lokacije koje su osobito važne zbog velike posjećenosti, osobito tijekom turističke sezone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fokus na očuvanju mora i obale

Riječ je o prostoru koji svake godine privlači velik broj kupača, zbog čega je očuvanje čistoće mora i obale od posebne važnosti. Upravo zato organizatori naglašavaju potrebu za kontinuiranim i preventivnim djelovanjem kako bi se smanjili negativni utjecaji na morski okoliš.

Cilj akcije je podizanje svijesti o važnosti zaštite mora te unapređenje kvalitete plaža i obalnog pojasa, posebno u kontekstu sve većih izazova onečišćenja.

Redovite akcije tijekom godine

Ovakve ronilačko-ekološke akcije organiziraju se nekoliko puta godišnje, s ciljem očuvanja raznolikosti i kvalitete morskog ekosustava, ali i stvaranja ugodnijeg i sigurnijeg okruženja za građane i turiste.