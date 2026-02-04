Nemojte zakasniti, evo kada je idealno vrijeme sijanja: Doživite veliko zadovoljstvo branja najranijih plodova

Zima. Tišina vrta. Svaki dan uberem malo proljeća. Zagazili smo u novu godinu, a to znači samo jedno: polako se okrećemo novoj vrtlarskoj sezoni. Novoj sezoni obilja. Iako je vani još hladno, u nama vrtlarima već se budi nestrpljenje, jer upravo sada dolazi vrijeme razmišljanja, planiranja i prve sjetve.

Prije svega, približava se vrijeme za sijanje divnih ljetnica: rajčica, krastavaca, paprika i tikvica. Naravno, sve se one mogu sijati i kasnije, izravno u zemlju kad zatopli, ali sijanjem u zatvorenome dobivamo dragocjenu prednost – raniji početak i snažnije biljke.

S obzirom na moj primorski kraj, evo nekoliko osnovnih, iskustvenih natuknica o vremenu sijanja (na kontinentu se sve to obično pomiče malo kasnije). Isto tako, u južnijim krajevima i na otocima, ovisno o mikrolokaciji, sijanje može početi i ranije. Svakako, napominjem, preuranjeno sijanje zna zakomplicirati život (izdužene biljke, seljakanje pitara). Ali ga zna i ukrasiti, jer je veliko zadovoljstvo branje najranijih plodova. Ako imate volje i vremena, posijte sukcesivno, u više navrata. I promatrajte. Jer se promatranjem najviše nauči.

Redoslijed sijanja u zatvorenom:

1. Paprike – početak veljače

Paprike traže strpljenje i toplinu. Sijemo ih u male posudice i držimo na toplom: na sunčanom prozoru, uz lampu ili iza stakla na verandi. Idealna temperatura za klijanje je oko 25 °C. Ako ste ih ikada sijali, znate – paprike će vam brzo pokazati tko je gazda u vrtu. Ali kada konačno počnu rasti, nagrada je slatka, sočna, hrskava i vrijedna čekanja.

2. Rajčice – početak ožujka

Rajčice su poput djece: zahtjevne, ali velikodušne kad im posvetite pažnju. Sijemo ih u kvalitetan supstrat, lagano prekrivene zemljom, uz redovito vlaženje – ali bez pretjerivanja. Ne vole, baš ne vole „plivati“. Ako im ponekad treba malo više vremena da niknu, ne brinite – to je jednostavno njihov stil. Nekad brzo, a ponekad veoma sporo, takve su, hirovite od rođenja…

3. Krastavci – početak (do sredine) travnja

Krastavci vole toplinu i vlagu. Danju sunce, noću ugodnu toplinu – i nikako hladnu zemlju. Ne podnose „smrznute noge“. Presađujemo ih tek kad se tlo vani makar malo ugrije, a do tada je pravo zadovoljstvo gledati kako im se listići šire iz dana u dan.

4. Tikvice – sredina (do kraja) travnja

Tikvice su zahvalne i brze. Ako ih sijete u zatvorenom, birajte dublje posudice jer vole razviti snažan korijen. Ako opazite da se izdužuju i naginju prema svjetlu, to je jasan znak da im treba više sunca ili dodatna rasvjeta. Malo prilagodbe – i rast se odmah popravi. A kod presađivanja u vrt, uz gotovu sadnicu ubacite u zemlju i pokoju sjemenku. Jer ako presadnica bude „kržljava“, sjemenka će se raspojasat. Probajte.

Sijanje u zatvorenom za mene je mala laboratorijska čarolija. Prvi listići koji probijaju zemlju, miris vlage i topline, osjećaj da se ljeto rađa u maloj čašici. Volim ovu fazu jer daje nadu, podsjeća da se sve uvijek može pokrenuti ispočetka i da vrt ponovno diše.

Naravno, svaki vrt ima svoju mikroklimu. Netko će sijati kasnije, netko će se boriti s premalim kuhinjskim prozorom ili premalom verandom. No najvažnije je – početi i uživati u procesu.

Ako još niste, sjeme s nasljednim osobinama možete nabaviti i na „Razmjeni sjemena“ koju u Splitu redovno organizira udruga Permakultura Dalmacija. To je sjajno mjesto za razmjenu sjemena, znanja i iskustava, ali i za upoznavanje ljudi koji dijele istu strast prema zemlji i zelenilu. I sjemenu. Kući ćete se vratiti punih džepova i punog srca.

I sada dolazi ono što volim ponavljati, moja mala mantra: nije mi dovoljno da sam samo ja sretna. Zato dijelim sjeme i radost sijanja, smijeha i zelenila – s vama, susjedima, prijateljima i prolaznicima koji slučajno zavire u moj vrt.

Jer, kao što smo već naučili iz vrtnih avantura, i dalje vrijedi da se najbolje stvari ne prodaju – one se prepoznaju.

Pa, što čekate? Teglice, čašice, pitarići i razne kantice već čekaju, svjetlo je spremno, a ljeto može početi već danas – u malom zelenom čudu na prozorskom pragu.

I za kraj, malo „otrovno“, ali s osmijehom: tko ne posije, ostat će mu samo zelena zavist – a to je daleko manje zabavno od prve patuljaste rajčice s vlastita prozora.w

Ako imate uvjete i dovoljno ste ludi, patuljaste rajčice „balkonerice“ (engl. „dwarf tomato“), slobodno posijte već krajem siječnja. Ja to radim, pa se malo izgnjavim dnevnim iznošenjem i noćnim unošenjem pitara – i onda se početkom svibnja, bez imalo srama, svima hvalim prvim zrelim plodovima.