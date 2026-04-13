Petokraka u Županijskoj skupštini izazvala osude. Hrvatski časnički zbor Splita traži reakciju institucija: "To je simbol pod kojim su ubijani naši prijatelji"

Hrvatski časnički zbor Splita oglasio se priopćenjem nakon što se, kako navode, na današnjoj sjednici Županijske skupštine zastupnica SDP-a Ružica Jakšić pojavila sa simbolom zvijezde petokrake, koji ta udruga naziva obilježjem totalitarnog komunističkog režima.

U priopćenju ističu kako su tu informaciju primili "s dubokim čuđenjem i zabrinutošću", naglašavajući da za njih petokraka nije tek ideološki znak, nego simbol stradanja, boli i žrtve hrvatskog naroda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Pod tim simbolom razarani su hrvatski gradovi"

Iz Hrvatskog časničkog zbora Splita poručuju kako je riječ o simbolu pod kojim su nakon Drugog svjetskog rata, prema njihovim navodima, počinjeni brojni zločini nad hrvatskim narodom, ali i o znaku pod kojim je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku 1991. godine.

"Upravo pod tim znakom razarani su Vukovar, Škabrnja, Zadar, Dubrovnik i brojni drugi hrvatski gradovi, a zločinačke postrojbe JNA i četničkih formacija, predvođene ratnim zločincima poput Veselina Šljivančanina, sijale su smrt i razaranje diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine", navodi se u priopćenju.

Dodaju kako hrvatski branitelji i časnici ne mogu prihvatiti, kako kažu, "oživljavanje i afirmiranje" takvih simbola u javnom prostoru. "To je simbol pod kojim su ubijani naši prijatelji, suborci i nedužni građani, i njegovo javno isticanje predstavlja duboko vrijeđanje njihove žrtve", stoji u objavi.

Traže jasnu osudu i reakciju nadležnih

Posebno zabrinjavajućim ocjenjuju to što je, prema njihovim riječima, isticanje takvog simbola u prostoru Županijske skupštine, pred vijećnicima i medijima, prošlo bez opomene ili osude. Smatraju da se time šalje opasna poruka da su neki totalitarni simboli u Hrvatskoj još uvijek prihvatljivi, dok se drugi, kako navode, "s pravom i bez zadrške osuđuju".

U svom priopćenju postavljaju i pitanje provodi li se u Hrvatskoj dosljedno osuda svih totalitarnih i zločinačkih režima, na što, podsjećaju, upućuju i rezolucije Europskog parlamenta. "Hrvatski časnički zbor Grada Splita podsjeća da svi totalitarni režimi i njihovi simboli, osobito oni pod kojima je razarana Hrvatska, moraju imati isti tretman te jasnu i nedvosmislenu osudu", poručuju.

"Nema mjesta za simbole koji vrijeđaju uspomenu na žrtve"

Iz udruge na kraju očekuju jasnu reakciju nadležnih tijela i institucija te nedvosmislenu poruku da u Republici Hrvatskoj "nema mjesta za simbole koji vrijeđaju uspomenu na hrvatske žrtve i branitelje Domovinskog rata".

"Hrvatska je stvorena na žrtvi svojih branitelja i to nikada ne smijemo zaboraviti", zaključuje se u priopćenju Hrvatskog časničkog zbora Splita.