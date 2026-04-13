Petokraka u Županijskoj skupštini izazvala osude. Hrvatski časnički zbor Splita traži reakciju institucija: "To je simbol pod kojim su ubijani naši prijatelji"

Braniteljska udruga upozorava na simboliku koja, kako navode, vrijeđa uspomenu na žrtve Domovinskog rata
Ružica Jakšić

Hrvatski časnički zbor Splita oglasio se priopćenjem nakon što se, kako navode, na današnjoj sjednici Županijske skupštine zastupnica SDP-a Ružica Jakšić pojavila sa simbolom zvijezde petokrake, koji ta udruga naziva obilježjem totalitarnog komunističkog režima.

U priopćenju ističu kako su tu informaciju primili "s dubokim čuđenjem i zabrinutošću", naglašavajući da za njih petokraka nije tek ideološki znak, nego simbol stradanja, boli i žrtve hrvatskog naroda.

"Pod tim simbolom razarani su hrvatski gradovi"

Iz Hrvatskog časničkog zbora Splita poručuju kako je riječ o simbolu pod kojim su nakon Drugog svjetskog rata, prema njihovim navodima, počinjeni brojni zločini nad hrvatskim narodom, ali i o znaku pod kojim je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku 1991. godine.

"Upravo pod tim znakom razarani su Vukovar, Škabrnja, Zadar, Dubrovnik i brojni drugi hrvatski gradovi, a zločinačke postrojbe JNA i četničkih formacija, predvođene ratnim zločincima poput Veselina Šljivančanina, sijale su smrt i razaranje diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine", navodi se u priopćenju.

Dodaju kako hrvatski branitelji i časnici ne mogu prihvatiti, kako kažu, "oživljavanje i afirmiranje" takvih simbola u javnom prostoru. "To je simbol pod kojim su ubijani naši prijatelji, suborci i nedužni građani, i njegovo javno isticanje predstavlja duboko vrijeđanje njihove žrtve", stoji u objavi.

Traže jasnu osudu i reakciju nadležnih

Posebno zabrinjavajućim ocjenjuju to što je, prema njihovim riječima, isticanje takvog simbola u prostoru Županijske skupštine, pred vijećnicima i medijima, prošlo bez opomene ili osude. Smatraju da se time šalje opasna poruka da su neki totalitarni simboli u Hrvatskoj još uvijek prihvatljivi, dok se drugi, kako navode, "s pravom i bez zadrške osuđuju".

U svom priopćenju postavljaju i pitanje provodi li se u Hrvatskoj dosljedno osuda svih totalitarnih i zločinačkih režima, na što, podsjećaju, upućuju i rezolucije Europskog parlamenta. "Hrvatski časnički zbor Grada Splita podsjeća da svi totalitarni režimi i njihovi simboli, osobito oni pod kojima je razarana Hrvatska, moraju imati isti tretman te jasnu i nedvosmislenu osudu", poručuju.

"Nema mjesta za simbole koji vrijeđaju uspomenu na žrtve"

Iz udruge na kraju očekuju jasnu reakciju nadležnih tijela i institucija te nedvosmislenu poruku da u Republici Hrvatskoj "nema mjesta za simbole koji vrijeđaju uspomenu na hrvatske žrtve i branitelje Domovinskog rata".

"Hrvatska je stvorena na žrtvi svojih branitelja i to nikada ne smijemo zaboraviti", zaključuje se u priopćenju Hrvatskog časničkog zbora Splita.

