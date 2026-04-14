Bačić: "Za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno"

Svi koji traže povoljniji najam stana od sutra se mogu prijaviti putem aplikacije Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Iako je u Hrvatskoj prema procjenama oko 600 tisuća praznih stanova, na prvi poziv državi se javilo 960 vlasnika spremnih dati svoju nekretninu u najam na razdoblje od tri do deset godina. Od toga, na tržištu će se naći 385 stambenih jedinica, piše Net.hr.

Ponuda stanova diljem Hrvatske

U strukturi ponude prevladavaju stanovi, kojih je ukupno 277. Nudi se i 96 kuća te 12 stanova koji se nalaze unutar kuća. Očekivano, najviše nekretnina, njih 152, bit će ponuđeno u Zagrebu. Slijede Rijeka s 21, Karlovac sa 17 te Osijek sa 16 nekretnina.

U Slavonskom Brodu nudi se osam, u Vukovaru sedam, a po šest u Zadru i Sisku. Po pet nekretnina je u Puli i Petrinji, a po četiri u Splitu, Varaždinu, Bjelovaru i Slatini. U Dubrovniku, Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću i Koprivnici nude se po tri nekretnine.

Prosječna kvadratura stanova je oko 65 četvornih metara. Najmanja ponuđena nekretnina je stan u Zagrebu od nepunih 19 kvadrata, dok je najveća kuća od 315 četvornih metara u Slavonskom Brodu. Od 385 nekretnina, 220 ih je odmah useljivo, 90 je u procesu obnove, a 75 vlasnika ima rok od šest mjeseci da nekretninu dovede u uporabno stanje.

Bačić: "Očekujemo još prijava, a gradit ćemo i nove stanove"

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je za RTL Danas kako je zadovoljan brojem prijava, s obzirom na to da slični modeli u drugim državama nisu dali dobre rezultate. Najavio je i novi poziv prema blažim uvjetima.

"Ovo je prvi put da država objavljuje ovakav javni poziv. Bili smo dosta konzervativni jer smo postavili vrlo rigorozne uvjete koje velik dio naših sugrađana nije mogao ispuniti.

Zato ćemo Zakonom o priuštivom najmu, koji će Sabor usvojiti idući tjedan, te uvjete relaksirati u drugom pozivu za vlasnike praznih stanova", rekao je Bačić, dodavši da će novi poziv biti objavljen krajem godine te da bi bio zadovoljan s tisuću do dvije tisuće novih stanova.

S obzirom na to da je u Dalmaciji, gdje su cijene najma izrazito visoke, ponuđen mali broj stanova, ministar je najavio drugačiji pristup.

"Tamo gdje nema dovoljno prijavljenih praznih stanova, država će preko APN-a, zajedno s lokalnom samoupravom, graditi nove stambene jedinice", kazao je, spomenuvši da su sastanci već održani s gradovima Splitom i Dubrovnikom, dok Zadar kreće s izgradnjom 100 novih stanova.

Tko provjerava najmoprimce?

Programom je predviđeno da stan ima kuhinjske elemente, dok je ostatak stana poželjno iznajmiti bez namještaja. "Ukoliko se pokvari neki kuhinjski element, za to će naknadu osigurati država putem APN-a. Ako se razbiju neki dijelovi namještaja, to je onda na teret najmoprimca", pojasnio je ministar.

Ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze, a ministar ne očekuje probleme pri isteku ugovora jer APN, kako kaže, ima iskustva s davanjem državnih stanova u najam. Na pitanje o kontroli mogućeg nezakonitog podnajma, Bačić je odgovorio da će APN provoditi redovite provjere. "Provjeravat će se i vidjeti je li osoba s kojom je sklopljen ugovor u stanu", istaknuo je.

Je li 18 kvadrata dovoljno za život?

Na pitanje je li najmanji ponuđeni stan od 19 kvadrata adekvatan za život, Bačić je odgovorio potvrdno. "Mi smo u Zakonu o priuštivom stanovanju utvrdili mikrostambene jedinice: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine", rekao je.

Usporedio je to sa svojim uredom i stanjem u drugim europskim gradovima. "Moj ured ima otprilike toliko. Za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Baš smo prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata", kazao je.

Ministar uvjeren da cijene najma neće rasti

Bačić tvrdi da ovaj model ne može podići cijene najma na slobodnom tržištu. "O tome smo posebno vodili računa. Utvrdili smo da ćemo vlasnicima plaćati medijalnu cijenu, koja je niža od prosječne tržišne. Prema tome, mi ne dolijevamo ulje na vatru, nego hladimo postojeće najamnine u Hrvatskoj", naglasio je.

Kao ključan razlog zašto očekuje uspjeh modela u Hrvatskoj, za razliku od nekih drugih zemalja, naveo je način isplate vlasnicima. "Vlasnicima stanova u startu isplaćujemo 60 posto ukupne najamnine na rok na koji je stan dan državi.

Tako je, primjerice, za prosječan stan od 64 kvadrata u Zagrebu, s prosječnom cijenom od 12,5 eura po metru četvornom, na pet godina to oko 50.000 eura. Odmah u startu našim sugrađanima koji su državi dali stan isplaćujemo 30.000 eura, a nakon dvije i pol godine preostalih 20.000 eura. Smatramo da je to bio inicijalni poticaj koji je dao bolje rezultate nego u drugim državama", objasnio je.

Kreću i pozivi za ugradnju dizala i obnovu pročelja

Ministar je za sutra najavio i objavu javnih poziva za ugradnju dizala u višestambene zgrade koje imaju više od tri kata, a nemaju dizalo, te za uređenje pročelja u povijesnim jezgrama gradova.

"Pozivam sve naše sugrađane koji nemaju ugrađeno dizalo i čija pročelja zahtijevaju obnovu da se prijave na taj javni poziv, gdje ćemo zajedno s lokalnom samoupravom njihove zgrade urediti i ugraditi dizala", rekao je Bačić, dodavši da će se ti pozivi ponavljati svake godine.