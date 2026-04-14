Jurica Galić u dvama dalmatinskim zatvorima: "Nadam se da je barem nekome uljepšalo dane"

Poznati splitski putopisac i fotograf Jurica Galić Juka završio je ciklus predavanja u dalmatinskim kaznionicama, u sklopu projekta koji kroz kulturu i edukaciju nastoji doprijeti do jedne od najranjivijih društvenih skupina – osoba na izdržavanju zatvorske kazne.

Nakon prethodnih gostovanja u Dubrovniku i Splitu, Juka je jučer održao posljednja dva predavanja, i to u Šibeniku i Zadru. Na svakoj lokaciji zadržao se više od dva sata, prenoseći svoja iskustva s brojnih putovanja diljem svijeta, ali i životne priče koje nadilaze klasične turističke narative.

“Na svakom predavanju sam pričao više od dva sata. Nadam se da je vrijedilo i da je barem nekome uljepšalo dane i potaknulo na razmišljanje”, poručio je Juka nakon završetka ciklusa.

Kultura kao alat promjene

Predavanja su održana u okviru programa udruge ANST 1700, kroz projekt “Pitanje kulture III”, koji se provodi s ciljem uključivanja kulture i umjetnosti u rehabilitacijske procese unutar zatvorskog sustava. Riječ je o programu koji se posljednjih godina provodi u suradnji s ustanovama za izvršenje kazne zatvora diljem Hrvatske, s naglaskom na osnaživanju pojedinaca kroz edukativne i kreativne sadržaje.

Takvi programi dio su šireg pristupa resocijalizaciji zatvorenika, koji uključuje obrazovne, kulturne i psihosocijalne aktivnosti. Sudjelovanje u ovakvim sadržajima, prema iskustvima iz prakse, može pridonijeti smanjenju povratništva te olakšati povratak u društvo nakon odsluženja kazne.

Predavanja koja nadilaze putopise

Cilj projekta “Pitanje kulture III” bio je podizanje kvalitete slobodnog vremena zatvorenika, poboljšanje njihova psihosocijalnog statusa te stvaranje preduvjeta za lakšu reintegraciju u društvo. Kroz izravne susrete s ljudima poput Juke, koji svojim radom i životnim iskustvom inspiriraju, zatvorenici dobivaju priliku čuti drugačije perspektive i možda pronaći novu motivaciju.

Jurica Galić Juka i ranije je sudjelovao u sličnim projektima, često ističući važnost dijeljenja iskustava i priča s publikom koja nema priliku često sudjelovati u kulturnim događanjima. Njegova predavanja, koja kombiniraju fotografiju, putopis i osobna promišljanja, nerijetko ostavljaju snažan dojam na publiku – bez obzira održavaju li se u dvoranama, školama ili, kao u ovom slučaju, unutar zatvorskih zidova.

Zaključenjem ovog ciklusa predavanja još jednom je potvrđena važnost kulture kao mosta između različitih društvenih skupina, ali i kao alata koji može potaknuti promjenu, čak i u najzatvorenijim okruženjima.