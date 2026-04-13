FOTO Šetnica Duilovo – Stobreč uskoro gotova. Pogledajte kako izgleda

Tvrtka Strabag Hrvatska, izvođač radova na šetnici Duilovo – Stobreć, zamolila je građane za još malo strpljenja jer je pristup toj dionici trenutačno ograničen zbog sigurnosti na gradilištu. Ističu kako su radovi u punom jeku.

Prema fotografijama koje je tvrtka objavila, šetnica već sada izgleda vrlo atraktivno te će, nema sumnje, uskoro postati nezaobilazan dio svakodnevice ljubitelja mora, sunca i šetnje uz obalu.

Dio velikog infrastrukturnog projekta

Podsjetimo, šetnica duga 1.700 metara gradi se u sklopu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin.

Riječ je o nasipu u čijem se trupu nalaze cjevovodi za vodoopskrbu i odvodnju, dok će njegova kruna biti uređena kao javna šetnica sa servisnom prometnicom. Ispod šetnice prolaze cjevovodi koji će omogućiti pročišćavanje otpadnih voda južnog dijela Splita, što bi trebalo pridonijeti boljoj kvaliteti mora na potezu od Bačvica do Stobreča.

Plaža, biciklistička staza i novo zelenilo

Uz šetnicu je planirana i javna plaža u duljini od 130 metara, biciklistička staza te sadnja više od 750 stabala, 30 palmi i tisuća mediteranskih biljaka. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin vrijedan je 321 milijun eura, dok su radovi na dionici Duilovo – Stobreć procijenjeni na oko 13 milijuna eura. Hortikulturno uređenje, vrijedno oko 1,6 milijuna eura, financira Grad Split.

Otvorenje se očekuje do ljeta

Po završetku radova Vodovod i kanalizacija te Grad Split potpisat će ugovor o primopredaji šetnice, nakon čega slijedi ishođenje uporabne dozvole i službeno otvorenje. Prema ranijim najavama, šetnica bi trebala biti dovršena do lipnja ove godine.