FOTOGALERIJA U srcu Rima otvorena izložba hrvatske umjetnice Sunčice Tomljanović Perišin

U prestižnoj rimskoj palači Palazzo Valentini, u dvorani Sala della Pace, svečano je otvorena izložba "The Oracle – Proročište" akademske slikarice Sunčice Tomljanović Perišin, koja je okupila brojne uzvanike iz kulturnog i diplomatskog života Italije i Hrvatske.

Smještena u samom srcu povijesnog Rima, Palazzo Valentini ubraja se među najznačajnije palače talijanske prijestolnice. Nalazi se u neposrednoj blizini Trajanova foruma, a njezina slojevita povijest seže u 16. stoljeće. Danas ovaj prostor objedinjuje institucionalnu funkciju kao sjedište Città Metropolitana di Roma Capitale – Metropolitanskoga grada Rima s iznimno vrijednom arheološkom baštinom, budući da se u njegovu podzemlju nalaze ostaci antičkih rimskih domusa, predstavljeni suvremenim multimedijskim postavom koji prostoru daje dodatnu kulturnu i edukativnu vrijednost. Svečanosti otvorenja nazočili su i predstavnici Grada Rima, a okupljenima su se obratili consiglieri Francesca Leoncini i Valerio Casini. U svojim su govorima istaknuli važnost međunarodne kulturne suradnje te trajnu otvorenost Rima prema umjetnicima iz cijeloga svijeta, osobito u kontekstu suvremenih umjetničkih praksi koje nadilaze nacionalne okvire.

Kustoski koncept izložbe predstavila je organizatorica i kustosica Anamarija Runtić, naglasivši kako ciklus "The Oracle – Proročište" promišlja odnos intuicije i stvarnosti, unutarnjeg i vanjskog svijeta. Radovi Sunčice Tomljanović Perišin oblikuju se kroz snažan kolorizam i slojevitu simboliku, krećući se između apstraktnog izraza i simboličke naracije te stvarajući vizualni prostor u kojem se osobno iskustvo pretvara u univerzalno čitljiv znak.

Povratak umjetnice u grad njezina ranog stvaralaštva

U razgovoru povodom izložbe umjetnica se osvrnula na svoj povratak u Rim nakon dva desetljeća, istaknuvši kako taj grad za nju predstavlja prostor osobne i profesionalne pripadnosti. Nakon školovanja u Engleskoj i ranog uspjeha na rimskoj umjetničkoj sceni, gdje je već s 22 godine počela profesionalno izlagati, odlučila se povući i vratiti u Hrvatsku. Kako navodi, razlozi su bili potreba za predahom od intenzivnog umjetničkog ritma, ali i želja za majčinstvom te dubljim povezivanjem s vlastitim korijenima. Iako nije očekivala da će proći dvadeset godina do nove samostalne izložbe u Rimu, povratak doživljava kao prirodan i gotovo sudbinski slijed.

Izložba realizirana na visokoj profesionalnoj razini

Posebno ističe važnost suradnje s kustosicom Anamarijom Runtić, koja je, osim kustoskog koncepta, preuzela i cjelokupnu produkciju izložbe. Projekt je realiziran na visokoj profesionalnoj razini, od logistike i transporta radova do medijske vidljivosti i organizacije boravka umjetnice u Rimu.

"Izlagati na Piazza Veneziji, u samom srcu Rima, velika je privilegija. Dočekala me čak i u zračnoj luci – u Lamborghiniju. Sve djeluje vrlo prirodno i skladno. Osjećam da je ovo novi korak naprijed i na tome sam iskreno zahvalna", istaknula je umjetnica.

Koncept izložbe "The Oracle – Proročište" razvijen je kroz dugogodišnji dijalog s Marinom Abramović i Dakisom Joannouom, čije su simbolične i otvorene poruke podrške značajno utjecale na oblikovanje umjetničkog ciklusa. Izložba se oslanja na mitološke i arhetipske obrasce te proizlazi iz osobnih iskustava i unutarnjih procesa autorice.

Ženski likovi kao nositelji univerzalnih iskustava

Umjetnica se osvrnula na svoje radove: "U radovima se pojavljuje velik broj ženskih protagonistkinja, što je prirodno jer kao žena slikam iz vlastitog iskustva. Svaka od njih predstavlja određeni proces. Smatram da svatko može pronaći sliku s kojom rezonira, jer su simboli koje koristim drevni i duboko ukorijenjeni u ljudskoj kulturi, razumljivi više intuicijom nego logikom, kroz tisućljeća kolektivnog iskustva."

Sunčica je istaknula i kustosicu izložbe, Anamariju Runtić, povjesničarku umjetnosti s rimskom adresom: "Važnu ulogu u realizaciji izložbe imala je Anamarija Runtić, koju sam upoznala na otvorenju izložbe kojoj je bila kustosica u Splitu. Naš susret dogodio se i zahvaljujući jednom velikom pokrovitelju umjetnosti iz Splita, svojevrsnom 'suvremenom vitezu' koji nas je povezao. Anamarija me pozvala da izlažem u Rimu, osigurala izvanredan prostor Palazzo Valentini uz podršku metropolitanskog vodstva Grada Rima, ali i u potpunosti producirala izložbu – od logistike i transporta radova do tekstova, medija i organizacije mog putovanja."

"Njezina profesionalnost i način rada, koji uključuje i osobnu prisutnost tijekom cijelog trajanja izložbe, iznimno su rijetki. Vjerujem da Split može biti ponosan što može kao svoju imati takvu kustosicu, jer je jasno da će njezin rad imati značajan utjecaj, kako u Hrvatskoj tako i u Italiji – i to je proces koji je već započeo", istaknula je Sunčica.

Govoreći o budućnosti, umjetnica ističe kako ovu izložbu doživljava kao važan osobni i profesionalni iskorak. Kao samohrana majka i umjetnica koja paralelno stvara i educira mlađe generacije, svoj put vidi u nastavku međunarodnog djelovanja. Posebno naglašava želju za suradnjom s galerijama u Zagrebu, Londonu i Rimu, ali i mogućnost izlaska na širu međunarodnu scenu, uključujući New York. Dugoročni cilj ostaje predstavljanje Hrvatske na Venecijanskom bijenalu.

Ciklus "The Oracle" označava i jasan pomak prema introspektivnijem i simboličkijem izrazu u njezinu stvaralaštvu, dok nove projekte zasad ne želi unaprijed otkrivati, naglašavajući kako njezin kreativni proces počiva na intuiciji i vremenskoj zrelosti ideje.

Kulturna diplomacija između Rima i Splita

Ovaj događaj u Rimu još je jednom potvrdio koliko kulturna diplomacija može biti snažan alat povezivanja Italije i Hrvatske, ali i koliko su hrvatski umjetnici sve prisutniji i relevantniji na europskoj sceni. Posebno je važno istaknuti kako su potencijal ovakvih inicijativa vrlo rano prepoznali i Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, čija je podrška bila ključna u pretvaranju ideje u konkretan i vidljiv oblik kulturne suradnje.

U središtu ove priče nalazi se mlada, tek 26-godišnja povjesničarka umjetnosti Anamarija Runtić, koja je u samo godinu dana ostvarila iznimne iskorake u povezivanju kulturnih prostora Rima i Splita. Kroz svoje kustosko i organizacijsko djelovanje ne gradi samo izložbe, već i čvrste mostove između dviju umjetničkih scena. Njezin rad potvrđuje kako nova generacija kulturnih profesionalaca ne samo da prati europske tokove, već ih aktivno oblikuje – pozicionirajući hrvatsku umjetnost sve snažnije unutar međunarodnog konteksta.