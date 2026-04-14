Kako postupiti kada vam se uključi žuto svjetlo na semaforu?

Nema tu prevelike filozofije, odnosno barem ne bi trebalo biti. Kada se približavate raskrižju na kojem se upravlja prometom semaforima zeleno svjetlo znači – slobodan prolazak, a crveno svjetlo zabranu prolaska. Očekivano, najviše je vozača zbunjeno žutim svjetlom. Kada se uključi, nakon zelenog, to od vozača u blizini semafora zahtijeva brze odluke.

Što kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama? Žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti. Dakle, prioritet je zaustavljanje, odnosno sigurno zaustavljanje, piše HAK Revija.

Žuto svjetlo uključeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetala i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.

Što se crvenog svjetla tiče, prolazak kroz crveno svjetlo kažnjava se s 390 do 910 eura.