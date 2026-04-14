Tip partnerici dao da "povuče tri crte", umrla je

Riječanin (39) osumnjičen da je partnerici dao drogu od koje je umrla branit će se sa slobode, doznaje portal Burin.

Riječ je o muškarcu inicijala I. D., kojeg policija sumnjiči da je u nedjelju u stanu na riječkom Potoku svojoj 39-godišnjoj partnerici dao na uživanje sintetičku drogu, nakon čega je ona preminula.

Tužiteljstvo nije tražilo istražni zatvor

Nakon uhićenja i kriminalističkog istraživanja, koje je provedeno u suradnji s riječkim tužiteljstvom, protiv njega je podneseno posebno izvješće zbog sumnje na kazneno djelo omogućavanja trošenja droga sa smrtnom posljedicom.

Ipak, tužiteljstvo u ovoj fazi postupka nije predložilo određivanje istražnog zatvora pa je 39-godišnjak pušten na slobodu. Kako neslužbeno doznaje portal Burin, nisu mu određene ni mjere opreza.

Droga kobna za 39-godišnjakinju

Tragedija se dogodila u nedjelju poslijepodne u centru Rijeke.

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Burin, osumnjičeni je partnerici ponudio da konzumira amfetamin, odnosno "speed".

Navodno joj je predložio da "povuče tri crte", nakon čega joj je pozlilo. Unatoč pokušajima da joj se spasi život, 39-godišnjakinja je preminula.

Čekaju se rezultati obdukcije

Tijelo preminule žene prevezeno je u riječki Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje je obavljena obdukcija. Iako je obdukcija završena, konačan uzrok smrti bit će poznat tek nakon dodatnih analiza, prije svega toksikološkog vještačenja, doznaje portal Burin iz izvora bliskih istrazi.