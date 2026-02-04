Jugo remeti plovidbu: Niz trajektnih i katamaranskih linija u prekidu

Zbog juga koje puše duž Jadrana, katamarani i brodovi na pojedinim državnim linijama nisu isplovili te je promet djelomično obustavljen.

- U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina u priobalju, osobito na širem riječkom području, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni. Ponegdje ima i magle. U priobalju puše jak vjetar - izvijestio je HAK.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj;

katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ;

brodske linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.