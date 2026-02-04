Jugo remeti plovidbu: Niz trajektnih i katamaranskih linija u prekidu

Zbog juga koje puše duž Jadrana, katamarani i brodovi na pojedinim državnim linijama nisu isplovili te je promet djelomično obustavljen.
- U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina u priobalju, osobito na širem riječkom području, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni. Ponegdje ima i magle. U priobalju puše jak vjetar - izvijestio je HAK.
Danas neće biti nastave u dalmatinskoj školi zbog nevremena: Očekuju se orkansko jugo, privezani trajekti...
FOTO I VIDEO Jugo "ispraznilo" Split: Puste plaže, manje ljudi u centru i valovi koji tuku obalu
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:
trajektne linije: Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj;
katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ;
brodske linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.
Pada kiša puna pustinjskog pijeska, bit će posla za auto praonice. U srijedu mogući orkanski udari juga