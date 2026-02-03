Pada kiša puna pustinjskog pijeska, bit će posla za auto praonice. U srijedu mogući orkanski udari juga

Kako je i najavljeno, promjena vremena zahvatila je Dalmaciju tijekom utorka. Uz pretežno jugo i povremenu kišu, zasad nisu zabilježene veće nepogode, no izraženije pogoršanje vremena očekuje se u danima koji slijede.

Jugo koje već danas ima olujne udare, tijekom noći i u srijedu dodatno će jačati. Prema prognostičkim najavama, najintenzivnije će biti u srijedu navečer, kada su lokalno mogući i orkanski udari vjetra. Na moru se očekuju udari juga i do 110 kilometara na sat, što može uzrokovati poteškoće u pomorskom prometu.

Uz snažno jugo, temperature zraka su porasle te su iznad prosjeka za ovaj dio godine. Dodatni utjecaj na vremenske prilike ima i prostrana ciklona s kojom nad naše područje pristiže zračna masa iz Afrike. Zbog toga zrak sadrži znatne količine pustinjskog pijeska, što su mnogi građani već primijetili na svojim automobilima, na kojima se nakon kiše zadržava blato i pijesak.

Prema prognostičkim modelima, prisutnost pustinjskog pijeska u atmosferi zadržat će se i tijekom srijede i četvrtka, uz nastavak nestabilnog vremena i povremenu kišu.

Državni hidrometeorološki zavod u sklopu sustava Meteoalarm za srijedu je izdao narančasto upozorenje za cijelu obalu i akvatorij uz Dalmaciju. Osim jakog i olujnog juga, očekuje se i mjestimično grmljavinsko nevrijeme uz obalu.

Stabilizacija vremena moguća je tijekom vikenda, dok se do tada nastavlja razdoblje izražene južine, nestabilnog vremena i povremenih oborina.