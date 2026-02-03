FOTO I VIDEO Jugo "ispraznilo" Split: Puste plaže, manje ljudi u centru i valovi koji tuku obalu

Snažno jugo koje je danas zahvatilo Split poprilično je opustošilo gradske ulice i plaže. Oblačno, vlažno vrijeme i nagla promjena vremena očito su utjecali na raspoloženje građana – mnogi su se povukli u svoje domove, dok su šetnice uz more, plaže i kafići uz plaže neuobičajeno prazni.

Prazne plaže i tihe terase uz more

Na Bačvicama, Firulama i Ovčicama danas dominira more. Jaki valovi zapljuskuju obalu, a udari juga povremeno nose sitnu morsku prašinu i dodatno pojačavaju dojam zimskog, sumornog dana. Umjesto uobičajenog đira uz more, na potezu uz plaže vidi se tek pokoji šetač, dok su terase kafića uglavnom ostale prazne.

Sličan prizor primjetan je i u centru Splita. Ulice su osjetno mirnije, a uobičajena gradska živost djeluje prigušeno – kao da je grad nakratko usporio i prepustio vremenu da diktira ritam dana.

Kiša danas, nestabilno i idućih dana

Danas se u Splitu očekuje kiša, a slično vrijeme zadržat će se i u narednim danima. Uz jugo, temperatura zraka kreće se oko 13 stupnjeva Celzijevih, što dodatno pojačava osjećaj hladnoće i vlažnog nelagode na otvorenom.

Kako izgledaju plaže pod naletima juga i kako valovi udaraju o obalu, pogledajte u nastavku. Jaki valovi neumorno zapljuskuju obalu, a more je danas – bez konkurencije – glavna slika Splita.