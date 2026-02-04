Danas neće biti nastave u dalmatinskoj školi zbog nevremena: Očekuju se orkansko jugo, privezani trajekti...

Zbog najavljene iznimno loše vremenske prognoze, učenici i nastavnici korčulanske Srednje škole Petra Šegedina koji su s Pelješca sutra ne moraju dolaziti u školu!
Vijest je portal JUGinfo potvrdio ravnatelj korčulanske Srednje škole Petra Šegedina Lovre Botica, istaknuvši kako je odluka donesena preventivno, zbog najavljenog pogoršanja vremena u poslijepodnevnim satima i očekivanih ozbiljnih poteškoća u pomorskom prometu. Brodica će u jutarnjim satima možda i ploviti, no pitanje je koja linija neće biti u prekidu nakon podne. Raspored za učenice s otoka, kako navodi ravnatelj, prilagodili su situaciji te će se za njih nastava održati redovno.
Sudeći prema vremenskoj prognozi, sve pomorske linije prema Korčuli i Lastovu sutra su pod velikim upitnikom. Trajektna linija 634 Dominče – Orebić vrlo bi lako mogla ponovno biti u prekidu, najprije zbog neodgovarajućeg pristaništa u Orebiću koje je u najavljenim uvjetima rizično za pristajanje.
Također se očekuje da će brod Marko Polo noćiti u Veloj Luci umjesto u Ublima, a neizvjesno je hoće li sutra uopće produžiti prema Lastovu. Postoji mogućnost da će brodica Orebić – Korčula u jutarnjim satima održavati vezu, ali će u popodnevnim satima to biti teško izvedivo.
Prognoza je ozbiljna, udari juga prelazit će 50 čvorova, stanje mora očekuje se 6 do 7, a na otvorenome i sjevernije od nas još i jače. U takvim okolnostima, prekidi linija i izmjene plovidbenog reda vrlo su izgledni.
Putnicima se savjetuje praćenje službenih obavijesti brodara te odgoda putovanja ako je ikako moguće, a odluka škole dodatno potvrđuje koliko se situacija shvaća ozbiljno. Osim toga, dovoljno je baciti oko na prognostičke karte za sutra.
