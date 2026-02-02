Još samo danas sunce, potom "totalka" od vremena. U srijedu orkanski udari juga i veliki problemi u prometu morem, stiže višdnevna kiša

Jučer smo ušli u veljaču, posljednji mjesec klimatološke zime. Kako smo ranije pisali, siječanj je u cijeloj Dalmaciji bio kišovitiji od prosjeka, a na području od Makarske do doline Neretve, s oborinskim epicentrom na vrgoračkom području, bio je rekordno kišovit. Tamo je mjestimice palo više od 400 litara oborine po četvornom metru.

Manje kišovito, ali i dalje iznad prosjeka, bilo je na sjeveru Dalmacije. Temperaturno, siječanj je u Dalmaciji posvuda bio topliji od prosjeka 1991.-2020.

Dodajmo da Crometeo mreža postaja otkriva da su pojedine postaje dobila i znatno više. Primjerice u Zadvarju je palo 458.5 litara po kvadratnim metru, a slijede Milošići 455, Podprolog 452, Vrgorac 422, Kostanje 411, Blato na Cetini 377, Vid 375, Malo Libinje 357, Lovorno 336 itd.

Već se sada može reći, puno oborina očekuje nas u prvom dijelu veljače, a u prvoj dekadi izostat će prave zimske temperature zraka. Pri tome će ciklona donijeti novo snažno jugo čiji će vrhunac biti u utorak i osobito drugom dijelu srijede kada se očekuju orkanski udari. Ovako snažan vjetar uzrokovat će visoke valove koji će najviše problema u prometu morem donijeti u srijedu.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za utorak i srijedu izdao narančasto upozorenje za more Dalmacije u utorak i srijedu zbog toga jer predviđaju udare do 110 km/h. Vjerojatno neće biti iznenađujuće da se u međuvremenu stupanj za srijedu podigne na crveni.

Ponedjeljak će biti jedini sunčani dan novog tjedna, ostatkom će dominirati oblaci, a kiša će biti povremena. Temperature će biti više od normale za dio godine, osobito sredinom tjedna.

Danas će biti pretežno sunčano. U noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, jača samo podno Velebita. Danju će bura prestati, na moru okrenuti na tramontanu, ali će i ona navečer prestati kada će vjetar okretati na slabo do umjereno jugo. Sredinom noći jače naoblačenje sa zapada. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3 do 8°C, najviše dnevne niže u odnosu na nedjelju, većinom od 6 do 12°C.

Utorak donosi oblačno vrijeme. Povremeno će biti kiše, konkretnije tek kasno popodne i navečer. Puhat će umjereno do jako, popodne i vrlo jako jugo s olujnim udarima. More postupno valovitije u drugom dijelu dana. Jutro toplije, najviše dnevne temperature od 9 do 15°C.

Srijeda će biti pretežno oblačna. Povremeni će biti kiše, najviše u drugom dijelu dana kada će mjestimice biti jačeg grmljavinskog nevremena. U mnogim predjelima će pasti preko 50 litara po četvornom metru. Puhat će jako i vrlo jako jugo koje u drugom dijelu dana u dijelovima Dalmacije može doseći olujni prosjek i orkanske udare. Valovi će uzrokovati velike probleme u prometu morem, a pojedini modeli predviđaju iznimno visoke valove nad otvorenim morem dijela srednjeg i sjevernog Jadrana. Kasno navečer na otvorenom moru mogući su zapadni vjetrovi, a uz obalu i na otocima ciklonalna plima. Temperature će biti slične cijelog dana, više od prosjeka za dio godine, većinom od 10 do 16°C.

Četvrtak donosi nestabilno vrijeme iako umjereno povoljnije u odnosu na srijedu. I dalje će povremeno biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana u najvišim planinama Dalmacije moguć je snijeg. Prema kraju dana prestanak oborina, moguća su kraća sunčana razdoblja. Puhat će lebić, a prema kraju dana jugo. Bit će 2 do 4 stupnja svježije u odnosu na srijedu.

Petak će biti umjereno do znatno oblačan, povremeno uz kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Veći dio dana puhat će umjereno do pojačano jugo, prestat će krajem dana. Jutro malo svježije, danju većinom od 8 do 14°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima i dani vikenda će proći u znaku promjenjivog vremena. Bit će pretežno oblačno, moguća su tek kraća sunčana razdoblja. Povremeno će biti kiše, izglednije u nedjelju, osobito u drugom dijelu dana. Temperature zraka u neznatnom padu.