Jeličić: "Ono što je Hajduk napravio s objavom je ruganje"

Hajduk je na društvenim mrežama objavio kompilaciju videozapisa s utakmice u Osijeku (0:2) kojom kritiziraju glavnog suca Patrika Pavlešića. U kompilaciji se vide situacije u kojima nogometaši Osijeka povlače Marka Livaju, a Pavlešić im nije dodijelio nijedan žuti karton, dok u pojedinim navratima nije dosudio ni prekršaj. "Mlad je, valjda će naučiti", napisali su iz Hajduka.

Situaciju je u studiju MaxSporta prokomentirao Joško Jeličić, koji je stao u obranu suca: "Ono što mi nije drago je tretman prema sucu Pavlešiću, on je mlad i talentiran. Nije svirao nekoliko prekršaja, Hasić još uvijek visi na Livaji, ali ono što je Hajduk napravio s objavom je ruganje.

Znam da tamo ima puno zaposlenih u PR-u i da imaju puno vremena, neka oni biraju tko će suditi, da to bude netko tko njima odgovara. Ovako veliki klub ne reagira, pogotovo nakon pobjede u derbiju, četiri pobjede u četiri utakmice, odličnog starta... To mi se ne sviđa", rekao je, a prenosi Index.