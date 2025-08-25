Hajduk objavio video: "Mlad je, valjda će naučit"

Hajduk je na Facebooku objavio kompilaciju videozapisa s utakmice u Osijeku (0:2) kojom kritiziraju glavnog suca Patrika Pavlešića.

Naime, u kompilaciji se vide situacije u kojima nogometaši Osijeka povlače Marka Livaju, a Pavlešić im nije dodijelio nijedan žuti karton, dok u pojedinim navratima nije dosudio ni prekršaj. "Mlad je, valjda će naučit", napisali su iz Hajduka i pri tome su se referirali na izjavu kapetana Marka Livaje nakon utakmice, a u kojoj je Livaja naglasio da je sudac mlad.

"Pa ne znam, mlad sudac... Čekao sam Karačića da dođe, ja mu govorim da čekam Karačića da dođe, on mi da žuti karton. Nema veze", miroljubivo i mirno je rekao Marko Livaja nakon pobjede protiv Osijeka na Opus Areni.