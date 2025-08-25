Naš Hajduk: "Nepotizam u HNS-u – kultura podobnosti umjesto sposobnosti"

Naš Hajduk, je objavio Facebook status, te su naglasili da u Hrvatskoj imamo novi primjer duboko ukorijenjene prakse pogodovanja unutar Hrvatskog nogometnog saveza.

"Hrvatski jezični portal kaže kako je nepotizam zloupotreba položaja u korist rođaka i prijatelja na račun drugih, zaslužnijih ljudi."

Kako ističe Naš Hajduk, "od stotine navada koje stanuju u HNS-u, a mahom su naopake, ona o zapošljavanju podobnih nauštrb sposobnih je toliko korjenita da joj lijek nisu pronašli ni u Savezu ni u nadležnim institucijama. Ruku na srce, nisu ga ni tražili."

Naš Hajduk opisuje kako je spirala pogodovanja dovela i do Patrika Pavlešića. Njegov otac Dražen "bivši je sudac, delegat i predsjednik komisije sudaca karlovačkog ŽNS-a", a kum mu je "Neven Šprajcer, predsjednik saveza Karlovačke županije."

Posebno naglašavaju da je "notorni Šprajcer izabran za predsjednika unatoč činjenici kako je na tom istom položaju već podnio ostavku zbog osuđujuće presude u aferi 'pošteno suđenje'."

"Postavlja se pitanje kolika je šansa da je Patrik nadareni mladi sudac, a kolika da su otac i kum posegli za dobrom starom navadom pogodovanja unutar Saveza."

Na udaru Hajduk

Naš Hajduk upozorava da je odavno jasno kako Savez i njegovi kadrovi imaju "urođen refleks otimanja Hajduku" te da su "odgojili novi kadar revan ispunjavati davno ustaljene prakse."

"Neujednačen kriterij, treniranje strogoće nad Hajdukovim igračima, nezaštićenost onih zbog kojih se nogomet prati i perfidno mućenje vode u mirnim utakmicama kako bi se stvorio nered", ističe se, "pažljivo su i nimalo slučajno probrane radnje kada igra Hajduk."

Na kraju, Naš Hajduk postavlja pitanje: "Tko će, kada i kako učiniti kraj nasilju nad nogometom, Hajdukom, sportom i zdravim razumom?"