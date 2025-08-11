Jandroković osudio paljenje srpske zastave na Poljudu: "Takvo ponašanje nije primjereno"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravi u Dubrovniku na poziv gradonačelnika Mata Frankovića, a večeras će pogledati predstavu ‘Ekvinocijo’ na Dubrovačkim ljetnim igrama. Tijekom posjeta održali su i sasatanak sa suradnicima na kojem je sudjelovao i Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanske županije, javlja Du list.

– Danas smo s predsjednikom Hrvatskog sabora prošli kroz više tema. Upoznali smo ga sa svim pametnim alatima koje Grad Dubrovnik ima i provodi, a s ciljem održivog turizma i upravljanjem turističkim tokovima – rekao je gradonačelnik te dodao kako je upoznao predsjednika Hrvatskog sabora s inicijativom Grada Dubrovnika vezano za izmjenu zakona o autotaksi prijevozu, odnosno pružanja usluga autotaksi prijevoza.

– Inicijativa Grada Dubrovnika je da svako taksi vozilo u budućnosti ima svoju posebnu karticu, kao što su sada zakonom regulirane kartice vozača. Na taj način bi se izbjegle manipulacije, izbjegli bi se tzv. agregatori koji sada pod svojim dozvolama okupljaju značajan broj subjekata koji nisu registrirani za autotaksi prijevoz i na taj način zapravo krše zakon, odnosno koriste jednu ‘rupu u zakonu’ kako bi vršili autotaksi prijevoz s vozilima koja nisu registrirana za autotaksi prijevoze – dodao je Franković. Kazao je kako se nada da će dobiti podršku kolega gradonačelnika diljem Hrvatske, a nakon usuglašavanja s Resornim ministarstvom, usvojiti izmjene zakona i donijeti još većeg reda po pitanju održivosti u prometnom slučaju ne samo Dubrovnika, već i drugih hrvatskih gradova.

O paljenju srpske zastave

Novinare je zanimao i komentar predsjednika Jandrokovića o paljenju srpske zastave na jučerašnjoj utakmici Hajduka i Gorice na Poljudu.

– Takvo ponašanje nije primjereno. Tu je riječ o sportskom događaju i treba smiriti strasti. Na spotrskim događajima treba sportski navijati, poštovati sportskog protivnika i navijati za svoje, izbjegavajući bilo kakve političke konotacije – rekao je Jandroković, no na Poljudu se jučer mogao čuti i pozdrav ‘Za dom spremni’ o čemu su ga također pitali novinari te istaknuli kako se taj pozdrav tumači na dva načina.

– Sudska praksa je različita, jer postoji dvostruka konotacija. Jedna se odnosi na nezavisnu državu Hrvatsku i to je neprihvatljivo — to treba sankcionirati i zakon to kažnjava. Što se tiče one veze s Domovinskim ratom, jasno je propisano kada se taj pozdrav smije koristiti – naglasio je Jandroković te pozvao sve da smire strasti i da se fokusiramo na stvari koje su bitnije građanima.

Također, novinari su se prisjetili i tragedije na trajektu Lastovo u kojem su život izgubila trojica članova posade, a nitko još nije odgovarao za to.

– To je u nadležnosti pravosudnih tijela i očekujem da će postupci biti provedeni. Oni koji su odgovorni za smrt trojice pomoraca će odgovarati. Pravna tijela su pokrenula postupke i uvjeren sam da će oni koji su odgovorni, u konačnici, odgovarati – kazao je Jandroković te napominje da treba vremena da se postupci završe.

Osim toga, novinari su se dotaknuli i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića te informacije da nije sklon jedinoj prijavljenoj kandidatkinji za mjesto na čelu Vrhovnog suda Aleksandri Maganić.

– Nemam takvu informaciju. Vidio sam da se javila jedna kandidatkinja, sada slijedi uobičajena procedura. O njoj se mora izjasniti opća sjednica Vrhovnog suda i odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora. Tek tada ćemo vidjeti hoće li predsjednik Republike kandidata predložiti ili ne. Pustimo da sve ide u skladu sa zakonom – rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik Milanović iznio je inicijativu da Vlada Republike Hrvatske pokrene inicijativu za priznanje Palestine. Jandroković smatra da je situacija vrlo složena te dodaje da se o tome vode razgovori.

– Vidimo da u Vijeću sigurnosti UN-a traju rasprave i postoje velike podjele u međunarodnoj zajednici o tome kako zaustaviti konflikt. S hrvatske strane važno je da rat prestane, da se ide u dijalog i, najvažnije, da se zaštite nevini civili koji, nažalost, također stradaju – zaključio je Jandroković, piše Du list.