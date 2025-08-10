Dalija Orešković komentirala paljenje srpske zastave na Poljudu: "Ovo nije samo incident huligana i praznih glava. Ovo je proizvod vlasti..."

Hajduk je danas slavio na Poljudu protiv Gorice rezultatom 2-0. Navijači Hajduka u jednom trenutku uzvikivali su ustaški poklič, a zatim su podigli u zrak srpske zastave koje su zatim i zapalili.

Događaj je komentirala Dalija Orešković. Evo što je napisala.

Plenković je postigao ono što je htio.

Ovo nije samo incident huligana i praznih glava. Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve i njihove verzije hrvatstva, domoljublja, vjere i zajedništva.

Netko želi simbole NDH i ustaše prikazati kao heroje Domovinskog rata, a s takvima nema zajedništva. To nije naša Hrvatska.

Pozdrav za dom spremni je napad na naš identitet i vrijednosti, to je napad i na samu Oluju, a ne njezina proslava.

Zapaliti srpsku zastavu na utakmici između dva hrvatska kluba je koreografija aktualne vlasti, a ne navijača. Nema tu Hajdukovaca.