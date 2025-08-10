Ustaški poklič zaorio na Poljudu

Hajduk danas s početkom u 21 sat igra protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL.

- Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo utakmice u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je i teških situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter. Vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni i to se prenosi na navijače. Gorica ima odličnu momčad, to su sve dobri igrači, Carević je dobar trener. Sigurno da i oni imaju svoje šanse - ovako je govorio trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj uoči utakmice.

Peta je ovo službena utakmica Bijelih u novoj sezoni. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su hajdukovci na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nedugo nakon početka utakmice na Poljudu je odjekivao ustaški poklič, a zatim se zaorilo "Mi, Hrvati, ne pijemo vina, samo krv četnika iz Knina". Navijači Hajduka podigli su u zrak naopako okrenute srpske zastave.