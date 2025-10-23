Ivošević: "Šuta je lutka za potpis svega što je potrebno za nahraniti gladna parazitska usta"

Bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama komentirajući aktualni “slučaj Sabo”, koji se, kako navodi, “odvija pred očima cjelokupne javnosti” i “zorno pokazuje ortačku spregu HDZ-a i Keruma”.
"Splitski slučaj Sabo odvija se pred očima cjelokupne javnosti i zorno pokazuje ortačku spregu HDZ-a i Keruma u kojoj je Tomislav Šuta samo lutka za potpis svega što je potrebno za nahraniti gladna parazitska usta kroz trgovinu utjecajem.
Tomislav Šuta prvi poraz je doživio samim odazivom na natječaj za mjesto direktora PiN-a gdje su građani pokazali da ne vjeruju natječajima koje provode on i njegovi ljudi. Mimo postojećeg direktora javile su se samo dvije osobe za koje postoji jasna politička poveznica s dionicima većine u Gradskom vijeću.
Jedan je suradnik Kerumove žene koji s njom potpisuje znanstvene radove i kojeg je Željko Kerum javno nahvalio da nema boljeg kandidata, a druga kandidatkinja je članica HSP-a (s obiteljskom poveznicom u HDZ-u) koja je baš u mandatu Željka Keruma obnašala funkciju članice Upravnog vijeća JUŠO zajedno s tadašnjim direktorom Hipposa Joso Šimundžom čija kćer (HDZ) sad sjedi u NO PiN zajedno Marijom Popovićem (HSP), Draženom Delićem (HGS) i još jednom HDZovcem.
I gorko i slatko je promatrati glad tih političkih parazita koji samo čekaju gdje će se prikačiti na plijen koji zovu Split", poručio je Ivošević.
