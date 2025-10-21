Što je Siniša Gašparević napravio kao direktor splitske tvrtke Parkovi i nasadi?

Kada je u listopadu 2021. Siniša Gašparević imenovan direktorom splitske gradske tvrtke Parkovi i nasadi, najavio je fokus na ozelenjavanje, modernizaciju i veću transparentnost. Njegov mandat obilježile su velike sadnje, širenje djelatnosti i pokretanje strateških projekata, ali i poneke kritike javnosti. Sada, dok mu istječe mandat, čini se da dolaze i važni političko-kadrovski obrati.

Zelenilo kao zaštitni znak

Najprepoznatljiviji potezi bili su upravo u segmentu ozelenjavanja. Kroz EU-projekte "Za zeleni Split” i “Zeleni urbani ekosustav" posađeno je i najavljeno više od 1.700 stabala te preko 13 tisuća grmova. Projekt je uključivao i postavljanje 39 javnih špina i 49 klupa, dok su moderni vodonatapni sustavi trebali osigurati da zelenilo opstane i u ljetnim vrućinama.

Pokrenuta je i platforma "Zazelenimo Split" putem koje su građani i tvrtke mogli donirati i sudjelovati u sadnjama. Parkovi i nasadi provodili su i manje kvartovske akcije – primjerice sadnju murvi na plaži u Stobreču ili gorkih naranči po gradskim ulicama. Zelene površine često su služile i kao barijera protiv divljeg parkiranja.

Parkovi i nasadi krajem 2021. preuzeli su upravljanje splitskim tržnicama i ribarnicom. Uvedene su licitacije za zakup, uređeni su pojedini tereni, a zabilježeni su i veći prihodi. No, u prvim godinama preuzimanja stigle su i kritike – Državni inspektorat naložio je uređenje sanitarnih čvorova i skladišta na Pazaru, uz prijetnju obustave rada. Istodobno, tvrtka je preuzela i održavanje javne rasvjete. U Gašparevićevo vrijeme potpisan je ugovor vrijedan 2,8 milijuna eura za modernizaciju i zamjenu čak 15.000 svjetiljki, što je predstavljeno kao veliki iskorak u energetskoj učinkovitosti i sigurnosti prometa.

Modernizacija rasadnika i briga o Marjanu

U rasadniku Mostine postavljeni su novi plastenici s automatizacijom, čime je povećana proizvodnja vlastitih sadnica. Tvrtka je redovito provodila arborikulturne kontrole i nadzor stabala nakon nevremena, a radilo se i na vegetacijskoj karti Marjana. Nakon olujnih nevremena organizirane su hitne sanacije i uklanjanja opasnih stabala.

U svibnju 2025. potpisan je novi kolektivni ugovor na tri godine. Radnici su dobili bolja prava i veća primanja, a iako su sindikati potez pozdravili, u dijelu javnosti otvorena je rasprava o "predizbornom tajmingu".

Od sječe stabala do stanja na Pazaru

Najviše negativnih reakcija izazivala su uklanjanja stabala – slučaj u Gundulićevoj ulici posebno je odjeknuo. Tvrtka je pojašnjavala da su stabla morala biti uklonjena jer im je korijenje oštećeno tijekom komunalnih radova te da su planirane nove sadnje. Kritike su stizale i zbog korištenja teške mehanizacije u dvorištu škola, gdje je oštećena zelena površina, te zbog tehničkih nedostataka na Pazaru.

Podsjetimo, kako smo ranije pisali, prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, splitska odvjetnica i članica HSP-a Maja Smrke spominje se kao izgledna kandidatkinja za novu direktoricu Parkova i nasada. Konačna odluka još nije donesena, a razgovori o nasljedniku tek se privode kraju.

Gašparević se i sam prijavio na novi natječaj. Tvrtka, koja danas zapošljava više od 300 radnika, posljednjih je godina pod njegovim vodstvom provodila projekte ozelenjavanja Splita, uređenja dječjih igrališta, tržnica i modernizacije rasvjete. Upravo te rezultate mnogi u javnosti vide kao argument da bi mogao nastaviti posao koji je započeo.

O imenovanju i nadzoru poslovanja brine novi Nadzorni odbor, u kojem su HDZ-ovi predstavnici Katarina Šimundža Bešker i Dane Knezović, HGS-ov Dražen Delić te HSP-ov Marijo Popović, koji je i predsjednik Odbora. Ako bi Smrke bila imenovana, to bi dodatno učvrstilo poziciju HSP-a u upravljanju ovom gradskom komunalnom tvrtkom.

Bilanca mandata

Na kraju, Gašparevićev mandat u Parkovima i nasadima može se sumirati kroz nekoliko ključnih točaka: masovna sadnja i sustavno ozelenjavanje grada, pokretanje i provedba strateških EU-projekata, preuzimanje i stabilizacija tržnica i ribarnice, početak modernizacije javne rasvjete te ulaganja u radnička prava. Kritike se, pak, vezuju uz sječe stabala, stanje na Pazaru i osjetljiv tajming povećanja plaća.

Unatoč svemu, bilanca njegovog razdoblja ipak ostaje vrlo pozitivna. Građani su dobili više zelenila, moderniju infrastrukturu i vidljiviju komunalnu tvrtku.

S obzirom na dosadašnja kadroviranja i odnose u Nadzornom odboru, mala je vjerojatnost da Gašparević ponovno bude na čelu Parkova i nasada, budući da je na mjesto direktora ove splitske gradske tvrtke postavljen u vrijeme kada je Ivica Puljak bio gradonačelnik Splita. Ipak, ishod razgovora i odluka o novoj upravljačkoj strukturi tek se očekuju, pa sve opcije ostaju otvorene do konačnog imenovanja.

