Splitski Parkovi i nasadi odlaze pod okrilje Šutinog koalicijskog partnera? Hoće li HSP preuzeti važnu splitsku gradsku tvrtku?

Konačna odluka još nije donesena
Tomislav Šuta

Prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama doznajemo da je Maja Smrke, splitska odvjetnica i članica HSP-a, izgledna kandidatkinja za direktoricu gradske komunalne tvrtke Parkovi i nasadi. Ipak, konačna odluka još nije donesena i ništa nije sto posto sigurno.

Kako doznajemo, razgovori za poziciju direktora/ice Parkova i nasada još nisu završeni. Naime, uskoro istječe mandat dosadašnjem direktoru Siniši Gašpareviću, a tvrtka, koja danas zapošljava više od 300 radnika, od 2021. godine je pod njegovim vodstvom, a imenovan je za mandata gradonačelnika Ivice Puljka. On je, također, jedan od kandidata za direktora i sam se javio na novi natječaj koji se provodi ovih dana.

Siniša Gašparević

Parkovi i nasadi posljednjih su godina provodili projekte ozelenjavanja Splita te uređenja dječjih igrališta i tržnica, dok je dio javnosti kritizirao održavanje javnih površina. Bilo kako bilo, u mandatu Siniše Gašparevića realiziran je, ali i započet niz "zelenih projekata", no njegova sudbina na ovoj poziciji sada više nije izvjesna.

Šuta predlaže smjenu četvero predstavnika Grada iz NO "Parkova i nasada"

Nadzorni odbor

Podsjetimo, o imenovanju i nadzoru poslovanja tvrtke brine novi Nadzorni odbor u kojemu su HDZ-ovi predstavnici Katarina Šimundža Bešker i Dane Knezović, HGS-ov Dražen Delić te HSP-ov Marijo Popović.

Marijo Popović

Prema ranijoj odluci, upravo je Popović predsjednik Odbora. On je u novom sazivu bio gradski vijećnik, no svoj je mandat stavio na mirovanje.

Ako bi Smrke u konačnici bila imenovana, uloga HSP-a u upravljanju tvrtkom bila bi dodatno ojačana. No, službene potvrde o ishodu razgovora zasad nema i proces je još u tijeku.

