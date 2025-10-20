Splitski Parkovi i nasadi odlaze pod okrilje Šutinog koalicijskog partnera? Hoće li HSP preuzeti važnu splitsku gradsku tvrtku?

Prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama doznajemo da je Maja Smrke, splitska odvjetnica i članica HSP-a, izgledna kandidatkinja za direktoricu gradske komunalne tvrtke Parkovi i nasadi. Ipak, konačna odluka još nije donesena i ništa nije sto posto sigurno.

Kako doznajemo, razgovori za poziciju direktora/ice Parkova i nasada još nisu završeni. Naime, uskoro istječe mandat dosadašnjem direktoru Siniši Gašpareviću, a tvrtka, koja danas zapošljava više od 300 radnika, od 2021. godine je pod njegovim vodstvom, a imenovan je za mandata gradonačelnika Ivice Puljka. On je, također, jedan od kandidata za direktora i sam se javio na novi natječaj koji se provodi ovih dana.

Parkovi i nasadi posljednjih su godina provodili projekte ozelenjavanja Splita te uređenja dječjih igrališta i tržnica, dok je dio javnosti kritizirao održavanje javnih površina. Bilo kako bilo, u mandatu Siniše Gašparevića realiziran je, ali i započet niz "zelenih projekata", no njegova sudbina na ovoj poziciji sada više nije izvjesna.

Nadzorni odbor

Podsjetimo, o imenovanju i nadzoru poslovanja tvrtke brine novi Nadzorni odbor u kojemu su HDZ-ovi predstavnici Katarina Šimundža Bešker i Dane Knezović, HGS-ov Dražen Delić te HSP-ov Marijo Popović.

Prema ranijoj odluci, upravo je Popović predsjednik Odbora. On je u novom sazivu bio gradski vijećnik, no svoj je mandat stavio na mirovanje.

Ako bi Smrke u konačnici bila imenovana, uloga HSP-a u upravljanju tvrtkom bila bi dodatno ojačana. No, službene potvrde o ishodu razgovora zasad nema i proces je još u tijeku.