Kerum je ozbiljno pritisnuo Šutu. Situacija oko prvog čovjeka Parkova i nasada sve se više komplicira, a čelnik HGS-a mogao bi zatražiti i svog intendanta...

Kako smo ranije objavili, prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, doznali smo da je Maja Smrke, splitska odvjetnica i članica HSP-a, bila izgledna kandidatkinja za direktoricu gradske komunalne tvrtke Parkovi i nasadi. Ipak, konačna odluka još nije donesena, a ništa nije sto posto sigurno, osobito jer su razgovori s kandidatima tek ovaj tjedan završeni.

Gašparević i dalje želi biti direktor, ali...

Na natječaj za novi mandat prijavio se i Siniša Gašparević, bivši direktor koji je na tu funkciju postavljen za vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Tvrtku, koja danas zapošljava više od 300 radnika, Gašparević vodi od 2021. godine, a sada se ponovno natječe za direktorsku poziciju.

Pod njegovim vodstvom Parkovi i nasadi proveli su niz projekata ozelenjavanja Splita, uređenja dječjih igrališta i tržnica, ali su istodobno bili i na meti dijela javnosti zbog prigovora na održavanje javnih površina. Tijekom njegova mandata realizirani su i pokrenuti brojni tzv. "zeleni projekti", no njegova je sudbina na čelu tvrtke sada neizvjesna.

Vrijedi napomenuti da o poslovanju i imenovanjima u Parkovima i nasadima brine novi Nadzorni odbor, u kojem sjede HDZ-ovi predstavnici Katarina Šimundža Bešker i Dane Knezović, HGS-ov predstavnik Dražen Delić te HSP-ov Marijo Popović, koji ujedno obnaša funkciju predsjednika odbora. Popović je ranije bio gradski vijećnik, no svoj je mandat stavio u mirovanje, a sada je na njegovoj poziciji u splitskom parlamentu član stranke DOMiNO Lovro Meštrović.

Ako bi Maja Smrke u konačnici bila imenovana direktoricom, uloga HSP-a u upravljanju gradskom tvrtkom dodatno bi se ojačala. No, službene potvrde o ishodu razgovora još nema – proces je i dalje u tijeku.

Kerum "oživio" svoj utjecaj

Kako saznajemo, situacija se dodatno zakomplicirala nakon što je gradonačelnik Tomislav Šuta neočekivano došao u politički delikatan položaj. Iako se činilo da će Gašparevića naslijediti HSP-ovka Smrke, u posljednji trenutak svojeg je kandidata za direktora Parkova i nasada predložio Željko Kerum, čelnik HGS-a, HDZ-ova većeg koalicijskog partnera u splitskom Gradskom vijeću.

Nije to prvi put da Kerum pokazuje interes za ovu gradsku tvrtku. Podsjetimo, Parkovi i nasadi bili su pod Kerumovim okriljem i u razdoblju kada je bio dio vladajuće većine s HDZ-om, u mandatu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Tada je direktor tvrtke bio Saša Franjkić, kadar Keruma i njegove stranke HGS, što je dodatno potvrđivalo politički utjecaj Keruma na poslovanje komunalnog sektora u Splitu.

Danas, nekoliko godina kasnije, Kerum ponovno pokušava vratiti nadzor nad Parkovima i nasadima – i to kroz imenovanje "svog čovjeka" na čelnu funkciju.

HGS Željka Keruma trenutačno ima četiri mandata u Gradskom vijeću, dok HSP, koji je dio šire koalicije s Mostom i strankom DOMiNO, ima samo jedan. Taj jedini mandat trenutačno obnaša član stranke DOMiNO, Lovro Meštrović.

Unutar Mosta se, pak, od šire koalicije distancirao Franko Kelam, koji nije podržao vladajuću većinu ni Tomislava Šutu prilikom konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. Naime, Kelam tada nije podržao kandidata vladajuće koalicije Igora Stanišića za predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita – iako je HGS-ov Stanišić na kraju ipak izabran na tu funkciju.

Kerum, čiji HGS ima znatno veći broj vijećnika od HSP-a, sada bi, prema dostupnim informacijama, mogao tražiti veću ulogu u raspodjeli političkih pozicija u gradskoj upravi i gradskim poduzećima.

Ključni trenutak za gradonačelnika Šutu

Razdoblje koje slijedi posebno je osjetljivo za gradonačelnika Tomislava Šutu jer se približava kraj godine, a s njim i donošenje novog proračuna. Za normalno funkcioniranje gradske vlasti Šuti je nužna podrška vladajuće većine, u kojoj se nalazi i HGS Željka Keruma.

Prema informacijama iz pouzdanih izvora, Kerum sada inzistira na tome da na čelo Parkova i nasada dođe "njegov čovjek", a slične će zahtjeve, doznajemo, postaviti i u vezi imenovanja vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Novi intendant HNK Split?

Podsjetimo, na čelu HNK Split i dalje je Vicko Bilandžić, postavljen u vrijeme gradonačelnika Puljka, no njegova je pozicija, čini se, pred izmjenom. Očekuje se da će u dogledno vrijeme biti razriješen, a do izbora novog intendanta kazalištem će privremeno upravljati vršitelj dužnosti.

Kao jedno od najsnažnije spominjanih imena za novog intendanta navodi se Jure Bučević, dugogodišnji glazbenik, skladatelj i kulturni djelatnik, koji je također čovjek vrlo blizak Kerumu i HGS-u, član stranke i njihov trenutačni vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Kako će se političke kockice u konačnici posložiti, ostaje za vidjeti. Jasno je, međutim, da su imenovanja na čelo gradskih tvrtki i institucija – od Parkova i nasada do HNK Split – postala dio šire političke igre. Jedno je sigurno: kako se bliži delikatan period godine, tako je Kerum, očito, podigao ljestvicu u komunikaciji s gradonačelnikom Tomislavom Šutom iz HDZ-a.