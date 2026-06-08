Ivošević iz Kine "zapalio" Facebook!

U tijeku je 9. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u aktualnom sazivu, a pred vijećnicima je više od 50 točaka dnevnog reda, među kojima je najvažnija odluka o rebalansu proračuna. Na početku sjednice utvrđen je kvorum, uz 35 prisutnih vijećnika od ukupno 47, a dio izostanaka zabilježen je na strani oporbe.

Kako smo već pisali, Rebalans proračuna Županije prošao je bez većih problema.

U uvodnom dijelu sjednice osvrnuli smo se i na izostanak vijećnika Centra Bojana Ivoševića, koji danas nije bio prisutan jer se, kako je navedeno, nalazi u Kini zbog javnih obveza.

Nije prošlo dugo vremena nakon početka sjednice, a Bojan Ivošević se oglasio putem Facebooka, iznoseći svoj stav o navodima koji su izneseni na sjednici.

U objavi je komentirao ključne točke dnevnog reda, a osobito rast prihoda u proračunu te pojedine odluke koje se odnose na financiranje i projekte na području županije. Kritički se osvrnuo na način upravljanja sredstvima, koncesije na Visu te odluke vezane uz županijski linijski prijevoz, ističući kako bi određene mjere trebale rasteretiti jedinice lokalne samouprave i unaprijediti sustav financiranja.

- Zbog unaprijed dogovorenog prisustva na seminaru u Kini nažalost nisam u mogućnosti prisustvovati današnjoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Naravno to ne znači da sam preskočio pogledati dnevni red i materijale kako bi vas informirao o bitnim temama.

Danas je prije svega važno istaknuti da je župana Blaženka Bobana „iznenadio“ veći prihod u visini od 24mil € u odnosu na planirano. Netko bi to protumačio kao dobru vijest, ali kad znate da su manje jedinice lokalne samouprave bile ucijenjene i plaćale županijske račune za otkup zemljišta potrebnih za izgradnju i nadogradnju osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, jer kao županija "nije imala" novca, onda se zapitate ima li župan srama? Zato još jednom čestitam gradonačelnici Supetra Ivani Marković što je natjerala župana da plati barem dio svojih obaveza. Vjerujem da se brojni gradonačelnici i načelnici sada osjećaju prevareni, samo radi stranačke iskaznice HDZ-a će šutjeti i pustiti župana da „višak“ novca troši na razne potpore, koje koristi za naslikavanje s ljudima kojima je dao njihov novac, umjesto da ga je pametno investirao u budućnost naše županije i olakšao gradovima i općinama realizirati druge projekte koji su njima prioritet.

Na dnevnom redu se nalazi i odluka o raspisivanju natječaja za koncesiju pokraj Češke vile na Visu, ovoga puta uspješno dorađena uz suglasnost nove gradske uprave Grada Visa. Pokazalo se da su kritike Grada Visa i oporbe bile opravdane i da je ipak bilo potrebno revidirati navedenu odluku.

Uz navedene tu je i Odluka o kreditnom zaduživanju u visini 8.2mil € kod HBOR-a radi financiranje energetskih obnova nekoliko škola koje je SDŽ prijavila na NPOO. Što se Splita tiče navedenim sredstvima će se financirati energetska obnova zgrade Ekonomske i upravne srednje škole, kao i zgrade četiri srednje škole nasuprot FGAG-a (III. gimnazija). Tu je važno istaknuti kako je navedeno zaduženje potpuno normalna stvar jer projekt treba pokrenuti, dio i samostalno financirati, a tek kasnije dođu EU sredstva iz NPOO-a. Župan Blaženko Boban ima veliku sreću što u oporbi ima ozbiljne i normalne ljude koji ne histeriziraju i manipuliraju na temi zaduženja poput njegovog stranačkog kolege Tomislava Šute u prošlom mandatu.

I na kraju izdvojio bi još jednu važnu odluku koja je ujedno i velika sramota Blaženka Bobana i njegovih suradnika, a to je Odluka o Mreži linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na području Splitsko-dalmatinske županije.

Još 2022. godine Vlada RH osigurala je 58 mil € županijama da subvencioniraju linije koje su ekonomski neodržive. Još 2022. godine Zagrebačka i Koprivničko-križevačka županija su osigurale navedena sredstva i financijski olakšala situaciju prijevoznicima, korisnicima i gradovima i općinama. Od tada su prošle četiri godine odnosno cijeli jedan mandat, a naša županija nije mrdnula prstom. Vjerojatno ne bi ni sada da u našem mandatu se nije uveo red u tvrtki Promet Split d.o.o. pa je Split prestao plaćati tuđe račune, a ostali gradovi i općine našle se u financijskim problemima servisirati svoje obveze. Grad Split točnije tadašnji zamjenik Antonio Kuzmanić iz kolegijalnosti postavio je pitanje Splitsko-dalmatinskoj županiji oko korištenja navedenih sredstava, odnosno zašto sredstva propadaju, gradovi i općine financijski pate, a župan Blaženko Boban igra balote. Rezultat te inicijative je ova današnja odluka koja bi treba znatno smanji troškove gradova i općina pri financiranju međugradskih linija na području Splitsko-dalmatinske županije. Nažalost i na ovo su gradonačelnici i načelnici iz redova HDZ-a protekle četiri godine bili nijemi na štetu vlastitih građana.

Ukratko ako želite županiju koja će prije svega gledati kako pomoći vašim gradovima i općinama u osnovnom funkcioniranju, a ne da gleda kako povećati broj zaposlenih u jednom mandatu za 20%, birajte bilo koga osim HDZ jer oni postoje isključivo da bi bili servis stranačkih pripadnika - napisao je Ivošević.