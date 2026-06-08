PRATITE UŽIVO Jozipović: Imam amandman, za helikopeter; Grubišić: Govorili ste da su svi na drogama osim vas, bojim se da ste i vi posrnuli

U tijeku je 9. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije koja je počela u 9 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Tekstualni prijenos sjednice možete pratiti na portalu Dalmacija Danas!

RANIJE OBJAVLJENO

12:10 - Ukupno 11 amandmana predložio je Miljenko Marić u ime Mosta, uključujući formiranje Riznice preko koje će svi korisnici transparentno trošiti sredstva… Posebno je zanimljiva po Mariću bila ‘logička inverzija’ koju je počinio Igor Vidalina (HDZ) koji se javio na izlaganje Marića, samo da bi onda (tradicionalno već) potkačio Mira Bulja kao gradonačelnika njegovog Sinja pa je tako ‘promašio cijelu loptu’, dodao je Marić.

Matejas Jozipović (NLM) je također imao neke tehničke amandmane.

-Kako je Županija predvidjela sredstva za avion, imam amandman da se daju neki novci za helikopter. Pa da imamo i helikopter. Možemo ha nazvati HHSSDŽ, hitna helikopterska služba SDŽ... Imamo proračun 600 preko milijuna eura, a putujemo na sjednicu četiri sata 55 kilometara?! I tko plaća ove naše ručkove? Dobijemo isfetane torte koje su ostale od krizmi i vjenčanja. Mislim da je ovo zanimljivije od samih brojki… A raspodjela novaca unutar sporta recimo nije mi pravedna. - između ostalog govorio je Jozipović, gotovo usput isprovociravši potpredsjednika Grubišića spominjući naknade. Nije ni inače Jozipović tih i neprimjetan, upravo suprotno, ali gorljivost i jezičavost je danas (istina, ovo je bilo prvo javljanje pa ajde…) posebno došla do izražaja.

-Nekad ste kazali da su svi na drogama osim vas. Bojim ste da ste i vi posrnuli… - replicirao je Grubišić, makar je potrajala ta rasprava na relaciji Jozipović – Grubišić, uz seriju dobrohotnih (i onih nešto zločestijih) primjedbi s obje strane što je razveselilo cijelu vijećnicu.

Eto, živnula je malo rasprava, a Jozipović je najavio da će se javiti i u pojedinačnoj raspravi…

Ante Renić (Direkt) podsjetio je da višak sredstava ne znači da su kvalitetno korištena već bi se novci trebali potrošiti na planirane aktivnosti… Spomenuo je i kako DEA, Dalmatinska energetska agencija, sad ima pravo potrošiti do 50 tisuća eura za donacije vjerskim organizacijama.

-Zamirisalo mi je na Hrvatski olimpijski odbor, slušajući kolegu Renića, ovo sad s donacijama… - upala je nakratko vijećnica Jakšić

-Ipak se nadam da to nije taj nivo. Nadam se da će ipak sve biti transparentno, ako se već traži ta promjena. - kratko je replicirao Renić.

11:20 - Aktualac je tako prošao relativno mirno, da ne kažemo dosadno. Vrijedi notirati kratko još samo vapaj Milije Baldić Lukšić (MOST) da se zaštiti Kozjak od planirane solarne elektrane i istočnog kraka planirane prometnice od tunela kroz Kozjak prema Sućurcu, kojim se praktički dvostruko uništavaju padine jer je taj novi ulaz u Kaštela već ‘prošao’… Hoće li se sve zaustaviti, nije baš sigurno unatoč (možda kasnoj) reakciji iz Grada Kaštela, jer kažu odgovorni kako je solarna elektrana ‘već daleko poodmakla’. Pod ‘lijepe želje i pozdravi’ bi se moglo smjestiti pitanje, zapravo prijedlog potpredsjednika Županijske skupštine Ante Grubišića (HSP) koji je sugerirao geološku studiju područja kamenoloma na Perunu. Što zbog potencijalne (trenutačne) opasnosti, što zbog (buduće) moguće iskoristivosti cijelog kompleksa… Župan Boban je načelno podržao tu ideju, makar kaže i kako bi cijela županija trebala tu geološku studiju.

Pa se nastavilo točkom rebalansa i detaljnim izvještajem pročelnice po ovlaštenju Upravnog odjela za financije Marije Marušić.

-Nećemo uvesti cjelodnevnu nastavu ni do 2030. a možda ni tad, iako ministar sada spominje 2027. godinu… Kako se dobar dio financira iz sredstava Nacionalnog plana, zanima me koje su po tom pitanju konzekvence ako ne budemo mogli uvesti cjelodnevnu na vrijeme, hoćemo li morati vraćati sredstva, kako će to funkcionirati? Druga stvar, što se tiče udžbenika koje smo financirali, roditelji nisu donijeli račune, gdje ćemo sad s udžbenicima, i konačno Lećevica. Koliko nas je do sada ta Lećevica koštala, koja je to danas cifra? - složila je seriju upita Gorana Rosandić u ime Centra.

10:10 - Krenulo je s aktualnim satom gdje je dosta zainteresiranih za raspravu stiglo iz redova HDZ-a. Najbliže pravoj raspravi se pak stigla Ružica Jakšić (SDP) iz Trogira, koja je de facto prozvala vlast za loše upravljanje Županijom, prvenstveno gospodarstvom.

- Vidimo ovih dana da je u našoj županiji BDP po stanovniku niži od prosjeka RH koji iznosi 20,526 eura. Nekad smo bili lider, nekad smo bili odmah iza grada Zagreba, sada su nas pretekle županije Zagrebačka, Ličko-senjska, Koprivničko-križevačka, još poneka, a i Šibensko-kninska nas prestiže... Koje je konkretne mjere Županija poduzela kako bi manje ovisili o turizmu, a više stvorili cjelogodišnje poslove. Ako smo sve sveli na turizam, onda radimo pogrešno. Turizam uništava ovu županiju, nismo spremni na to, uništava našu prirodu, more… - jasna je bila Jakšić.

-Statistika je jako varljiva, nabrojili ste županije koje imaju 40-50-60-70 tisuća stanovnika, za razliku od nas gdje ima preko 400 tisuća. Pitam vas i svakog građanina, gdje bi radije živio? Taj dojam je puno važniji od te statistike. Što se tiče turizma slažem se, to je jedna od plahijih grana, svaki poremećaj je može uzdrmati, no takav je naš geografski položaj, to mora biti naša najvažnija grana, to je činjenica tržišta. Inače, otvaramo Start-upove, projekt Digitalna Dalmacija, potičemo malo i srednje gospodarstvo, poduzetništvo, žene poduzetnice… - nabrojao je župan, dodajući kako nije za nekadašnje mastodonte.

-Jugovinil, Željezara, nisam za to! Uništena je Kalifornija Hrvatske, najplodnije polje. A što se tiče iseljavanja, to nije istina da se obitelji iseljavaju iz SD Županije! Dapače, neke sredine poput Sinja imaju i prirodni prirast stanovništva.

09:45 - Započela je 9. sjednica u ovom sazivu Županijske skupštine, dnevni red ima preko 50 točaka, a najvažnija je rebalans proračuna. Naviše naravno, potrošit će se u ovoj godini koji milijunčić više nego li je bilo planirano… Za početak će raspravljati 35 vijećnica i vijećnika (od 47 koliko broji ovo predstavničko tijelo), taj broj zna varirati tijekom sjednice, bitno je samo da postoji kvorum. Mora se reći kako većina tog ‘manjka’ vijećnika dolazi na strani opozicije, vlast je kompaktna. A I sama sjednica bi mogla trajati nešto kraće nego inače, jer je odsutan vijećnik Centra Bojan Ivošević, u Kini je javnim poslom.

Put je iskoristio, ispravimo jednu sitnu faktografsku grešku, kako bi se osvježio omiljenom Pepsi Twist, jer tu varijantu je teško naći u Hrvatskoj. Kako bilo, rasprave će sigurno izgubiti na (medijskoj) atraktivnosti, makar će se vjerojatno nešto dobiti na konkretnosti i brzini.

Najavio je ukratko plan današnjeg rada župan Blaženko Boban, koji je naglasio kako godinama Županija ima rebalans, a ne debalans, što je rezultat pomalo konzervativnog planiranja. Otklonio je bilo kakve priče o povećanju zaposlenih…

-Ljudi zaboravljaju kako smo dobili jako puno aktivnosti s nacionalne razine, prvo je bila državna uprava a onda upravljanje nekretninama, upravljanje socijalnom skrbi, a onda i upravljanje ovog dijela vezanog za pomorstvo… Sve to netko treba odraditi, a ja sam na neki način sretan tom decentralizacijom sustava. - kazao je između ostalog župan Boban.