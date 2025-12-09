Ivo Bilić poziva gradske vijećnike da podrže proračun 2026.: Ulaganja u obrazovanje, sport i socijalnu infrastrukturu

U petak će Gradsko vijeće glasati o prijedlogu proračuna za 2026. godinu, u kojem su predviđena značajna ulaganja u socijalnu, obrazovnu i sportsku infrastrukturu.

“Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za autizam, dovršetak školske sportske dvorane te rekonstrukcija i dogradnja OŠ Pujanki, kao i obnova velike dvorane na Gripama, samo su neki od ključnih projekata planiranih u proračunu za sljedeću godinu.

Pozivam sve gradske vijećnike da podrže ovaj razvojni dokument kako bi što prije krenuli u realizaciju ključnih projekata za naše sugrađane.”, poručio je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.