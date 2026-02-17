Iris objavila nešto jako emotivno: "Trebali smo ostati samo tri mjeseca..."

Danas je pet godina otkako se Marko Livaja vratio u svoj Hajduk. Objavio je to jutros naš portal Dalmacija Danas, kao i brojni mediji.
Marko je danas simbol kluba, borbenosti, vjernosti i odanosti. Bilo je to 17. veljače 2021., nekako iznenada – kao i sve dobro što se dogodi u životu. Tako su i neki veliki hajdučki trofeji dolazili kad smo se najmanje nadali.
"Na današnji dan, a trebali smo ostati samo tri mjeseca...", podsjetila je uz emotikone srca u Hajdukovim bojama Markova supruga Iris.
NA DANAŠNJI DAN Preporoditelj Bijelih stigao je u Hajduk koji je bio gotovo pri dnu ljestvice, bez njega je Hajduk nezamisliv
I baš onako kako Poljud nekad zapjeva onu Grdovićevu: "Neke tu kraj mene..."
Baš na tom tragu pridružujemo se i mi: neka traje ova priča, neka te ćaća vodi. Doći će i titula...