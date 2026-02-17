Close Menu

Iris objavila nešto jako emotivno: "Trebali smo ostati samo tri mjeseca..."

"Neke tu kraj mene..."

Danas je pet godina otkako se Marko Livaja vratio u svoj Hajduk. Objavio je to jutros naš portal Dalmacija Danas, kao i brojni mediji.

Hajduk objavio zanimljivu poruku u čast Marku Livaji

Marko je danas simbol kluba, borbenosti, vjernosti i odanosti. Bilo je to 17. veljače 2021., nekako iznenada – kao i sve dobro što se dogodi u životu. Tako su i neki veliki hajdučki trofeji dolazili kad smo se najmanje nadali.

"Na današnji dan, a trebali smo ostati samo tri mjeseca...", podsjetila je uz emotikone srca u Hajdukovim bojama Markova supruga Iris.

NA DANAŠNJI DAN Preporoditelj Bijelih stigao je u Hajduk koji je bio gotovo pri dnu ljestvice, bez njega je Hajduk nezamisliv

I baš onako kako Poljud nekad zapjeva onu Grdovićevu: "Neke tu kraj mene..."

Baš na tom tragu pridružujemo se i mi: neka traje ova priča, neka te ćaća vodi. Doći će i titula...

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0