Iris objavila nešto jako emotivno: "Trebali smo ostati samo tri mjeseca..."

Danas je pet godina otkako se Marko Livaja vratio u svoj Hajduk. Objavio je to jutros naš portal Dalmacija Danas, kao i brojni mediji.

Marko je danas simbol kluba, borbenosti, vjernosti i odanosti. Bilo je to 17. veljače 2021., nekako iznenada – kao i sve dobro što se dogodi u životu. Tako su i neki veliki hajdučki trofeji dolazili kad smo se najmanje nadali.

"Na današnji dan, a trebali smo ostati samo tri mjeseca...", podsjetila je uz emotikone srca u Hajdukovim bojama Markova supruga Iris.

I baš onako kako Poljud nekad zapjeva onu Grdovićevu: "Neke tu kraj mene..."

Baš na tom tragu pridružujemo se i mi: neka traje ova priča, neka te ćaća vodi. Doći će i titula...