Hajduk objavio zanimljivu poruku u čast Marku Livaji

Na današnji je dan prije pet godina Hajduk dobio novu i nezamjenjivu desetku: nakon loših predstava Mije Caktaša koji je naposljetku otišao iz Hajduka, Klub je dobio novu desetku.

Povratnik u redove Bijelih i najveće pojačanje Hajduka u posljednjih nekoliko godina, Marko Livaja zaludio je navijače i ljubitelje nogometa svojim driblinzima i golovima, a jedna se od većih "akcija" odvila u lipnju 2021. kada je cijeli hajdučki puk priželjkivao ostanak Livaje pod parolom #Livajaostani.

U svakom slučaju, u ovih pet godina Livaja je puno učinio za Hajduk i promociju hrvatske lige, a danas mu je Hajduk posvetio i posebnu objavu uz zanimljivu fotografiju.

"Dio Kluba, Grada, mentaliteta, dio svih nas. Jedan je Marko", objavili su iz Hajduka na društvenim mrežama.