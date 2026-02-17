Close Menu

Hajduk objavio zanimljivu poruku u čast Marku Livaji

"Jedan je Marko"
Marko Livaja

Na današnji je dan prije pet godina Hajduk dobio novu i nezamjenjivu desetku: nakon loših predstava Mije Caktaša koji je naposljetku otišao iz Hajduka, Klub je dobio novu desetku.

NA DANAŠNJI DAN Preporoditelj Bijelih stigao je u Hajduk koji je bio gotovo pri dnu ljestvice, bez njega je Hajduk nezamisliv

Povratnik u redove Bijelih i najveće pojačanje Hajduka u posljednjih nekoliko godina, Marko Livaja zaludio je navijače i ljubitelje nogometa svojim driblinzima i golovima, a jedna se od većih "akcija" odvila u lipnju 2021. kada je cijeli hajdučki puk priželjkivao ostanak Livaje pod parolom #Livajaostani.

U svakom slučaju, u ovih pet godina Livaja je puno učinio za Hajduk i promociju hrvatske lige, a danas mu je Hajduk posvetio i posebnu objavu uz zanimljivu fotografiju.

"Dio Kluba, Grada, mentaliteta, dio svih nas. Jedan je Marko", objavili su iz Hajduka na društvenim mrežama.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
4
Haha
2
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0