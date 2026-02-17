NA DANAŠNJI DAN Preporoditelj Bijelih stigao je u Hajduk koji je bio gotovo pri dnu ljestvice, bez njega je Hajduk nezamisliv

Na današnji dan prije pet godina Livaja se vratio

Na današnji je dan prije pet godina Hajduk dobio novu i nezamjenjivu desetku: nakon loših predstava Mije Caktaša koji je naposljetku otišao iz Hajduka, Klub je dobio novu desetku. Povratnik u redove Bijelih i najveće pojačanje Hajduka u posljednjih nekoliko godina, Marko Livaja zaludio je navijače i ljubitelje nogometa svojim driblinzima i golovima, a jedna se od većih „akcija“ odvila u lipnju 2021. kada je cijeli hajdučki puk priželjkivao ostanak Livaje pod parolom #Livajaostani.

Livaja je 17. veljače 2021. nakon dolaska iz grčkog AEK-a obukao dres s brojem 11, a nakon što je produžio ugovor do 2024., postao je nova i gotovo nenadmašiva desetka. Kaštelanin je gotovo dosegao status božanstva zbog svoje igre, ali i ostanka. Usprkos tome što je Hajduk u jednom trenutku bio sedmi na ljestvici, iza Gorice i Varaždina, Livaja je ostao u Hajduku i produžio ugovor do 2027. godine. Tim je potezom kupio ne samo navijače Hajduka, nego sve one koji su pratili njegov put i podržavali ga.

Iz Hajduka je 2010. kao šesnaestogodišnjak otišao u milanski Inter za kojeg je nastupio u ukupno 13 službenih susreta i postigao četiri pogotka. Igrao je u međuvremenu za švicarski Lugano, talijanske klubove Cesena, Atalanta, Empoli, ruski Rubin Kazan, španjolski Las Palmas te grčki AEK iz Atene za kojeg je nastupao dvije sezone prije no što je došao u Hajduk gdje je skupio 189 službenih nastupa uz 98 postignuta gola. Nastupao je za sve mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, dok je za A izabranu vrstu upisao ukupno 21 nastupa, dodao četiri gola i dvije asistencije, a osvojio je i broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. Nakon incidenta na treningu na Rujevici u lipnju 2023., Livaja se povukao iz reprezentacije.

U teškim je trenucima sam vratio Hajduk na prave staze i u borbu za trofej Kupa koji je naposljetku dvaput osvojio. Čak je triput u četiri godine dobio nagradu T-portala za najboljeg igrača HNL-a po izboru trenera i kapetana. Prošle je godine osvojio tri nagrade SuperSport HNL nagrada, a dobio ih je za najboljeg igrača i strijelca, kao i nagradu za najbolji gol sezone. Uz to, uvršten je i među najboljih 11. U trenutku pisanja ovog teksta, Livaja je u 189 nastupa upisao 98 golova i dodao 57 asistencija, a pokazao je da ljubav kojom igra za Hajduk ne poznaje granice: na dan utakmice s Osijekom 28. kolovoza 2022., u ranijim je jutarnjim satima Livaja ostao bez oca, no navečer je istrčao na teren i predvodio momčad kao kapetan.

Podijelio je nebrojeno mnogo dresova, potpisa i fotografija, nosio je Hajduk i kroz teške trenutke, a kapetansku je traku dobio nakon izostanka Lovre Kalinića s terena. Hajdučke je boje branio i brani onako kako i dolikuje – pošteno, prgavo, junački. Igrao je pod injekcijama, na tabletama, pretrpio je i trpi i najviše prekršaja, ali ne predaje se.

Bijeli je brod vratio na pravi put, a nadajmo se da će ga brzo dovesti u luku u kojoj ga čeka titula.