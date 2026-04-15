Dobra i loša vijest za Hajduk: Vraća se važan igrač, ali jedan od ključnih napadača otpada

Nogometaši Hajduka u petak od 17:45 gostuju kod Slaven Belupa u sklopu 30. kola SuperSport HNL-a, a uoči važnog dvoboja iz više izvora stižu i dobre i loše vijesti za splitsku momčad.

Bijeli u utakmicu ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva, s deset bodova zaostatka za vodećim Dinamom. Iako su u nizu od četiri uzastopne pobjede, rezultati konkurencije zasad im ne idu na ruku pa se razlika na vrhu nije smanjila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povratak Almenae nakon gotovo tri mjeseca

Prema informacijama iz više sportskih izvora, trener Gonzalo Garcia u Koprivnici će ponovno moći računati na Ikera Almenu, koji je izbivao s terena gotovo tri mjeseca.

Španjolski nogometaš posljednji je put nastupio krajem siječnja, a njegov povratak u kadar dolazi u trenutku kada Hajduk pokušava održati pobjednički niz i ostati u utrci za naslov. Ove sezone Almena je upisao 16 nastupa uz dva pogotka i jednu asistenciju.

Šego otpao zbog bolova u rebrima

S druge strane, loša vijest za Bijele je izostanak Michele Šege, jednog od ključnih igrača ove sezone. Kako doznaju mediji, Šego je otpao za gostovanje zbog ozljede zadobivene u susretu protiv Gorice.

Riječ je o udarcu u predjelu rebara zbog kojeg je morao napustiti igru već tijekom utakmice. Iako pretrage nisu pokazale ozbiljnije oštećenje, bolovi su i dalje izraženi te nije uspio odraditi trening, zbog čega ostaje u Splitu.

Šego je ove sezone jedan od najvažnijih igrača Hajduka – u 30 nastupa postigao je 11 pogodaka i upisao pet asistencija te se nalazi pri samom vrhu ljestvice strijelaca SuperSport HNL-a.

Važan ispit u Koprivnici

Hajduk će protiv Slaven Belupa pokušati nastaviti pobjednički niz i zadržati pritisak na vrh ljestvice, no izostanak Šege mogao bi biti značajan hendikep u napadačkom dijelu igre.

S druge strane, povratak Almenae daje dodatnu širinu Garciji, koji će tražiti rješenja kako bi nadoknadio izostanak jednog od najboljih strijelaca momčadi.

Utakmica u Koprivnici tako dolazi kao još jedan važan test za splitski sastav u završnici sezone, u kojoj svaki bod može imati presudnu težinu.