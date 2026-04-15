Kad je Šuro bio Messi prije Messija: Pariška 1982. i hajdučko srce u “Gradu svjetlosti”

Godina je 1982. Za Hajduk sezona koja nije ispunila očekivanja, prva samostalna trenerska epizoda Biće Mladinića i razdoblje u kojem se “Bijeli” nisu mogli nositi s tada zahuktalim “Dinamovim proljećem” i prepoznatljivim Ćirinim bijelim šalom koji je dominirao zagrebačkom scenom.

No, dok se u domaćem prvenstvu vodila borba bez željenog ishoda, jedan Hajdukovac daleko od Poljuda proživljavao je svoje zvjezdane trenutke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Parizu, “Gradu svjetlosti”, Ivica Šurjak – legendarni Šuro – predvodio je Paris Saint-Germain prema jednom od prvih velikih trofeja u klupskoj povijesti. Te 1982. godine PSG osvaja francuski Kup, a upravo je Šurjak bio jedan od ključnih ljudi tog uspjeha, u razdoblju kada je pariški klub tek započinjao svoj uspon prema vrhu francuskog i europskog nogometa.

Za mnoge navijače Hajduka, Šurjak je tih godina bio ono što će kasnije simbolizirati Lionel Messi – igrač koji pravi razliku, koji nosi momčad i koji ostaje urezan u kolektivno pamćenje.

Osim sportskog značaja, u toj pariškoj epizodi krije se i svojevrsna simbolika – mnogi su tada u Šurjakovim igrama vidjeli i malu “nogometnu satisfakciju” za onu raniju, pomalo gorku eliminaciju Hajduka od Saint-Étiennea u Kupu prvaka.

Na sve to ovih dana podsjetila je i popularna Facebook grupa “Split kroz povijest”, koja okuplja desetke tisuća članova i redovito evocira uspomene na velike trenutke splitske i hajdučke prošlosti.

Jer, bez obzira na generacije i vrijeme koje prolazi, jedno ostaje isto – Ivica Šurjak zauvijek je velika faca u memoriji navijača Hajduka i svih ljubitelja nogometa.