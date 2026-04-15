Spektakl u splitskom HNK-u: "Ero s onoga svijeta" u suvremenom čitanju oduševio premijernu publiku

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split 15. travnja 2026. održana je premijera nove produkcije opere „Ero s onoga svijeta“, jednog od najznačajnijih i najizvođenijih djela hrvatske operne baštine. Riječ je o naslovu koji je na splitskoj pozornici posljednji put premijerno izveden prije 25 godina, a njegova nova inscenacija dolazi i u kontekstu obilježavanja godine posvećene Jakovu Gotovcu i Ivi Tijardoviću, čime se dodatno naglašava simbolička i repertoarna važnost. Pred ispunjenim gledalištem predstava je nagrađena snažnim i dugotrajnim pljeskom publike.

Suvremeni pristup bez gubitka tradicije

Redateljsko čitanje Hrvoja Korbara donosi suvremen scenski pristup zadržavajući prepoznatljivu duhovitost i emocionalnu toplinu bez gubitka autentične snage. Među rješenjima izdvaja se reinterpretacija motiva konja, koji su zamijenjeni motorom i automobilom, kao simbolički most između tradicije i suvremenosti.

„Izuzetno sam zadovoljan i ponosan na cijeli ansambl. Ova produkcija potvrđuje kako se klasika može interpretirati na nov način, a da pritom zadrži sve ono što je čini bliskom i dragom publici“, istaknuo je v.d. intendanta Božo Župić.

Redatelj Hrvoje Korbar osvrnuo se na rad na predstavi:

„Bilo je veliko zadovoljstvo ponovno raditi sa sjajnim ansamblom splitske opere i gostujućim izvođačima, a sam proces bio je ispunjen veseljem i radošću te vjerujem da smo to večeras prenijeli i publici. Izazov je postaviti ovakvo kanonsko djelo na drugačiji način, ali smatram da nam je to na neki način i dužnost kako bismo ta djela približili i novim generacijama gledatelja, ali i ukazali na njihovu veličinu – svako veliko djelo moguće je interpretirati na različite načine, dok su ona manje vrijedna osuđena uvijek na istu interpretaciju. Da citiram junaka Lampedusinog romana "Gepard" – "Ako želimo da sve ostane kako jest, sve se mora promijeniti."“

Sjajna podjela i snažan ansambl

Premijernom izvedbom ravnao je Mikhail Sinkevich, dok su u naslovnim ulogama nastupili Martin Sušnik kao Mića, Božo Župić kao Marko, Terezija Kusanović kao Doma, Josipa Lončar kao Đula, Marko Lasić kao Mlinar Sima te Tea Požgaj kao Čobanče.

Uz orkestar i zbor Opere HNK Split, u predstavi su sudjelovali i plesači folklornog ansambla Jedinstvo.

„Ova produkcija potvrđuje koliko je domaći repertoar relevantan, a večerašnja publika je to jasno prepoznala“, izjavio je v.d. intendanta Božo Župić.

Premijera okupila brojna poznata imena

Premijera je okupila i brojna istaknuta imena iz kulturnog, javnog i društvenog života. Večer je protekla u pozitivnoj atmosferi, u znaku susreta i zajedničkog slavljenja jednog od temeljnih djela hrvatske operne literature.

Novi, splitski „Ero s onoga svijeta“ još jednom potvrđuje kako istinska klasika nadilazi vrijeme i iznova osvaja publiku.