Štimac sa Zrinjskim u finalu Kupa BiH: Mostar će gledati gradski derbi za trofej

Nogometaši Zrinjskog plasirali su se u finale Kupa Bosne i Hercegovine nakon pobjede 2:0 protiv Radnika iz Bijeljine u uzvratnoj polufinalnoj utakmici, prenose brojni bosanskohercegovački mediji. Nakon prvog susreta bez pogodaka, Mostarci su u uzvratu potvrdili kvalitetu i izborili završnicu natjecanja.

U finalu ih čeka gradski rival Velež, što znači da će Mostar dobiti veliki derbi za trofej i jednu od najiščekivanijih utakmica sezone u BiH nogometu.

Odluka pala u završnici

Kako navode tamošnji mediji, Zrinjski je bio bolja momčad tijekom većeg dijela susreta, no dugo nije uspijevao slomiti otpor gostiju. U prvom poluvremenu prijetili su nakon prekida, ali bez konkretne realizacije.

Ključni trenutak dogodio se u 83. minuti kada je Tomislav Kiš iskoristio kontranapad i doveo Zrinjski u vodstvo. Radnik je potom pokušao doći do izjednačenja koje bi susret odvelo u raspucavanje jedanaesteraca, no bez uspjeha.

Pobjedu i plasman u finale potvrdio je Adi Nalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi za konačnih 2:0.

Štimac ide po novi trofej

Momčad koju vodi Igor Štimac tako će imati priliku osvojiti novi trofej ove sezone, nakon što je ranije već stigla do Superkupa. Za bivšeg hrvatskog izbornika ovo je još jedna potvrda dobrog rada na klupi mostarskog kluba.

Finale kakvo Europa nema

Posebnost Kupa Bosne i Hercegovine je i sam format završnice. Za razliku od većine europskih zemalja, gdje se finale igra na jednu utakmicu, u BiH se pobjednik odlučuje kroz dvije finalne utakmice.

Prvi susret na rasporedu je 6. svibnja, dok će se uzvrat igrati 13. svibnja, a nema sumnje da će cijela regija s velikim zanimanjem pratiti mostarski derbi za trofej.