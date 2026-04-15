Sljedećih dana do čak 27 stupnjeva. Ali ne spremajte toplu odjeću, već sljedeći tjedan obrat

Jugo je konačno stalo i kao da je djelovalo na mnoge zadnja dva dana. Osim vlage i topline, tome je vjerojatno doprinijela visoka koncentracija saharskog pijeska u zraku. Ako ste danas pogledali svoje ili tuđe limene ljubimce mogli ste vidjeti dosta naslaga saharskog pijeska i prašine. One su stigle sa sjevera Afrike posljednjih dana, nošene snažni južnim visinskim vjetrovima.



Danas su najviše dnevne temperature u većini predjela bila od 20 do 24°C. I danas je bilo mjestimičnih oborina, tako je Ruda zabilježila 38, a Trilj 24 litre po kvadratnom metru.





No na sjevernom Jadranu već je zapuhala bura koja će se postupno proširiti i na Dalmaciju- U četvrtak će još biti uglavnom neprimjetna, u petka će početo jačati, a u subotu će nas pratiti cijeli dan. Neće biti bura koja stvara probleme, no pokoji jaki udari je itekako izgledan.



Za razliku od uobičajenih bura, ova će donijeti zatopljenje, što znači da će imati fenski učinak. Tako nas od petka do kraja tjedna očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme, a temperature će u petak i subotu biti od 22 do čak 27 Celzijusovih stupnjeva.



Čini se da će u ponedjeljak biti oblačnije kada je moguća povremena kiša, a temperature će biti u umjerenom padu. Ipak, čini se da nam oko srijede predstoji jače zahlađenje kada bi mogli nakratko ponovno po topliju odjeću.

