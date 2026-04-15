Škorić se prisjetio Tuđmana na Rivi na današnji datum 1990.: "Bio sam dječak u tijelu koje je ubrzano sazrijevalo pod težinom povijesnog trenutka"

HDZ-ov Petar Škorić prisjetio se događaja s početka devedesetih, objavivši na društvenim mrežama osobno svjedočanstvo o velikom okupljanju na splitskoj Rivi održanom 15. travnja 1990., na sam Uskrs.

U svojoj objavi naveo je da je tog dana, prema njegovim riječima, više od 100 tisuća ljudi sudjelovalo na predizbornom skupu za Dalmaciju, gdje se, kako ističe, mogla osjetiti snažna atmosfera iščekivanja političkih promjena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Bio sam tamo… kao maloljetni mladić, još dječak u tijelu koje je ubrzano sazrijevalo pod težinom povijesnog trenutka. S prijateljima sam imao čast osiguravati taj veličanstveni događaj”, napisao je Škorić.

Dodao je da se sjeća pogleda okupljenih prema pozornici, emocija i osjećaja da prisustvuje trenutku koji će, kako navodi, obilježiti povijest.

“Osjećao sam da se rađa povijest. Osjećao sam da je napokon došlo vrijeme slobode i demokracije”, istaknuo je.

U objavi je podsjetio i na riječi koje je tada izgovorio dr. Franjo Tuđman, a koje su mu, kako navodi, ostale u sjećanju:

“Želimo biti toliko slobodni koliko su si uzeli tamo u Srbiji i koliko je već izvojevao slovenski narod na demokratskim izborima!”

“Želimo da hrvatski narod izrazi svoju volju i odlučnost da živi kao svoj na svome!”

Škorić je naveo i da je atmosfera na Rivi bila obilježena pjesmom i uzvicima, među kojima ističe parole poput “U boj za narod svoj”, “O Tuđmane, dobit ćemo izbore” i “Mi Hrvati”.

U svojoj objavi taj skup opisuje kao snažan simbol političkih promjena koje su uslijedile, podsjećajući da su već tjedan dana kasnije, 22. travnja 1990., održani prvi višestranački izbori u Hrvatskoj nakon višedesetljetnog jednopartijskog sustava.

Zaključno, poručio je da se tog razdoblja prisjeća s ponosom i zahvalnošću, naglašavajući važnost očuvanja sjećanja na, kako navodi, razdoblje stvaranja suvremene hrvatske države.