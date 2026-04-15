Bačić obećao: U idućih četiri do pet godina planira se plasiranje 8.000 stambenih jedinica po povoljnijim cijenama

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a gdje je otkrio ključne detalje o početku Programa priuštivog najma, koji je od danas službeno otvoren za najmoprimce.

Dok se sustav tek zahuktava, već prvi podaci pokazuju velik interes, ali i stroge filtere koji su "očistili" dio prijavljenih stanova.

Veliki interes, ali i strogi uvjeti

Od danas je službeno otvoren poziv za najmoprimce koji žele ući u Program priuštivog najma, projekt kojim država pokušava aktivirati prazne stanove i ublažiti pritisak na tržište najma.

Bačić je potvrdio da je interes vlasnika bio značajan. No, nakon detaljne provjere, dio stanova nije prošao uvjete.

- U ovom trenutku značajan broj njih ne zadovoljava uvjete, rekao je Bačić.

Od ukupno 960 prijavljenih nekretnina, 385 ponuda je prihvaćeno, dok je ostali dio otpao zbog tehničkih i pravnih prepreka.

Zašto stanovi ispadaju iz programa?

Ministar je pojasnio da su razlozi odbijanja bili vrlo konkretni. Dio stanova je nedavno korišten (prema potrošnji struje i brojilima), neriješeni imovinsko-pravni odnosi, neodvojena brojila, pojedine zgrade zahtijevaju ozbiljnu konstrukcijsku obnovu.

- Niste sigurni s kim možete potpisati ugovor, istaknuo je Bačić.

Zakon se mijenja već sljedeći tjedan

Vlada, kaže Bačić, već ide u izmjene kako bi se broj dostupnih stanova povećao.

- Ovim Zakonom o priuštivom stanovanju koji ćemo usvojiti idući tjedan u Saboru relaksirali smo uvjete, poručio je.

Cilj je da se što više stanova ipak uključi u dugoročni najam.

- Te stambene jedinice podignut ćemo na razinu dugoročnog priuštivog najma, dodao je.

Sustav tek ulazi u punu primjenu

Program je tek krenuo, a interes je odmah vidljiv - 360 registracija u prvom danu, oko 40 potpuno ispunjenih uvjeta. oko 150 nekretnina u Zagrebu.

Bačić naglašava da sustav tek ulazi u punu primjenu.

Obala i kratkoročni najam - najvećI izazov

Jedno od ključnih pitanja je kako motivirati vlasnike na obali da stanove daju u dugoročni najam umjesto turističkog.

- Kratkoročni najam još uvijek je poticajniji, priznao je Bačić, ali dodao da se trend mijenja.

Reforma iz 2022. već je, kaže, donijela preokret.

- 2025. je bila prijelomnica nakon koje je veliki broj novih stanova otišao u dugoročni najam, poručio je.

Država planira i daljnja ograničenja kratkoročnog najma u višestambenim zgradama.

8.000 novih stanova i cijene ispod tržišnih

U idućih četiri do pet godina planira se plasiranje 8.000 stambenih jedinica po povoljnijim cijenama.

Bačić je naveo primjer iz Istre.

- Cijena je 2.104 eura, a s povratom 50 posto PDV-a pada ispod 1.900 eura, kazao je.

Usporedbe radi, tržišne cijene u Puli i Vrsaru prelaze 3.500 eura, što znači da su državni stanovi gotovo dvostruko jeftiniji.

Dizala i fasade - država financira do 66 posto

Najavljeni su i novi javni pozivi za obnovu zgrada - 33 posto sufinanciranja za dizala u zgradama s tri + kata, dodatno mogu sudjelovati i lokalne jedinice, do 66 posto sufinanciranja fasada u povijesnim jezgrama (država + grad/općina).

- Mislim da ćemo na taj način doprinijeti uređenju vizura naših gradova, rekao je Bačić.

Podvožnjak na Slavonskoj otvara se u ponedjeljak, potpuno rušenje Vjesnika do 5. srpnja

Govoreći o slučaju Vjesnika, ministar je potvrdio kašnjenje zbog azbesta.

- Azbest nam je prolongirao rokove za 30 dana, naglasio je Bačić.

No, planovi ostaju jasni - podvožnjak na Slavonskoj otvara se u ponedjeljak, uklanjanje azbesta do kraja mjeseca, potpuno rušenje Vjesnika do 5. srpnja