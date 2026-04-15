Split bolji od Zaboka, Alkar od Kvarnera

Košarkaši Zaboka i Splita danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 29. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Žuti rezultatom 74:90 koji su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (24:28, 16:26, 15:16, 19:20).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Sikirić s 19 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte, a potom Antichevich s 15 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Drežnjak s 14 poena, 4 skoka, 2 ukradene lopte i 1 ukradenom loptom; Perasović s 8 poena i 4 skoka; Cosey s 8 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Stephens sa 7 poena i 5 skokova; Myers sa 6 poena, 2 skoka i 5 asistencija; Marinelli s 5 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Kučić s 5 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Jordano s 3 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Svoboda s 1 skokom i 1 asistencijom i Dragić s 1 ukradenom loptom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split će iduću utakmicu odigrati 17. travnja protiv Cibone na Gripama u sklopu 30. kola SuperSport Premijer lige.

ALKAR - KVARNER 77-69: Pobjeda Alkara na domaćem terenu

Košarkaši Alkara i Kvarnera danas su od 19 sati igrali utakmicu 29. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Alkar rezultatom 77:69. Gosti su rezultatski bili bolji u prvoj četvrtini (16:23), dok su domaćini bili bolji u preostale tri (22:14, 18:13, 21:19).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Jukić s 13 poena, 8 skokova i 1 ukradenom loptom, a potom Gordon s 12 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Spaleta s 12 poena. 4 skoka i 2 bloka; Karamarko s 11 poena, 4 skoka i 5 asistencija; Marčinković s 8 poena, 7 skokova i 5 asistencija; Šiško s 8 poena. 3 skoka, 3 asistencije i 1 blokom; Cvitanović s 5 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Klepo s 5 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Krešić s 3 poena, 6 skokova, 4 asistencije i 2 ukradene lopte te Domazet, Matulina i Tomašević.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 19. travnja protiv Dubrave u sklopu 30. kola SuperSport Premijer lige.