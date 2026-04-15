Sinjski policajac Renato Poljak (27) brončani na Prvenstvu Hrvatske u obaranju ruke: "Želim napredovati sportski i profesionalno"

Na 17. Prvenstvu Hrvatske u obaranju ruke održanom 11. i 12. travnja 2026.godine u Muzeju Sinjske Alke u Sinju, sudjelovao je i policijski službenik Renato Poljak i osvojio je treće mjesto. U obaranju ruke više je težinskih kategorija, a natjecanja se održavaju posebno za lijevu i desnu ruku. Ovaj sport našeg kolegu Renata Poljaka, policijskog službenika Policijske postaje Sinj 'oborio' još prije pet godina, kada se istim počeo aktivno baviti kao član kluba South Power. U tom razdoblju ostvario je tri uzastopna prva mjesta 2023., 2024. i 2025. godine te drugo mjesto 2022. godine u kategoriji do 95 kilograma, desnom rukom.

Naknadno je došlo do izmjene težinskih kategorija, pa je kategorijSunjski pa do 95 kilograma ukinuta, a uvedena kategorija do 100 kilograma, koja je usklađena s europskim i svjetskim standardima. Natjecanjem na lijevu i desnu ruku Renato je ove godine nastupio upravo u toj kategoriji i osvojio dvije brončane medalje. Sportski napredak vidi i u redovitim tjednim treninzima snage, tehnike i taktike. Sport kojim se bavi je specifičan, pa za one koji se njime bave uključuje rad na posebnim tehnikama, ali i rad 'za stolom', koji je jako važan za osjećaj pozicije tijekom meča. S Renatom se kolege iz policijske postaje nerijetko u slobodno vrijeme okušaju u obaranju ruke, a neki su mu i pratnja na natjecanjima. Uz odgovoran i dinamičan posao policijskog službenika koji obavlja i doprinos koji daje društvenoj zajednici, ovaj 27- godišnji policajac uspješno kombinira poslovni i sportski život.

Važan korak prema njegovom profesionalnom putu i osobnom razvoju bila je prijava na natječaj u Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac 2022. godine, a od 2023. godine je zaposlen u Policijskoj postaji Sinj, gdje obavlja poslove temeljne policije. Svojim primjerom dokaz je da se snaga, volja i upornost isplati na svim poljima.

Sve ovo je bio dovoljan razloga da kroz nekoliko kratkih pitanja upoznamo Renata Poljaka i ovaj neobičan i nesvakidašnji sport kojim se bavi.

Od kada se baviš obaranjem ruke i kako si počeo ovu sportsku priču?

- Obaranjem ruke se bavim oko pet godina. Sa sportom sam se prvi put upoznao 2021. godine preko zajedničkih prijatelja, točnije preko Ivana Čarića koji se tada aktivno bavio obaranjem ruke i bio je osvajač zlatnih medalja. Upravo mi je on među prvima rekao da imam potencijal za ovaj sport. Otišao na nekoliko treninga kako bih vidio odgovara li mi ovaj sport, a već 2022. sam odradio veći broj specifičnih treninga i prijavio se na svoje prvo natjecanje gdje sam osvojio drugo mjesto u kategoriji do 95 kilograma desnom rukom. Nakon toga su uslijedili još bolji rezultati pa sam 2023., 2024. i 2025. godine osvojio prvo mjesto u istoj kategoriji.

Malo ljudi je upoznato s ovim sportom - koje su kategorije, kako izgleda trening i priprema za natjecanja?

- Obaranje ruke je sport koji ima više težinskih kategorija, a natjecanja se održavaju posebno za lijevu i desnu ruku.

Moj trening je specifičan i uključuje rad na elementima kao što su pronacija, cup, back pressure i side pressure, ali i rad za stolom koji je jako važan za osjećaj pozicije tijekom meča. Trudim se trenirati do tri puta tjedno. Pred natjecanja dodatno se fokusiram na tehniku i rad za stolom sa sparing partnerima kako bih bio što spremniji za mečeve.

Jesi li se ranije bavio nekim drugim sportom i zašto je obaranje ruke ipak postalo tvoj odabir?

- Kao i većina mladih, bavio sam se rekreativno sportom, ali obaranje ruke me posebno privuklo jer kombinira snagu i tehniku. Ljudi često misle da je to sport koji se temelji samo na snazi, ali zapravo je jako važna pravilna tehnika i taktika, što me dodatno motiviralo da se ozbiljnije posvetim ovom sportu.

Kako si se pripremao za prvenstvo u Sinju, ima li ovaj sport svoju publiku, imaš li u Sinju navijača?

- Za prvenstvo u Sinju pripremao sam se kroz redovite treninge i rad na specifičnim elementima koji su ključni u meču. Svako natjecanje shvaćam ozbiljno i nastojim biti što bolje pripremljen.

Obaranje ruke ima svoju publiku, a posebno mi je drago nastupati pred domaćom publikom jer tada osjećam dodatnu podršku prijatelja i poznanika. Treniram u klubu South Power, gdje mi veliku podršku pruža dugogodišnji kolega Josip Poleš, koji je ujedno i predsjednik kluba, te mi svojim iskustvom pomaže u pripremama i napretku.

Podržavaju li kolege tvoj sportski put, interesiraju li se za obaranje ruke, jesu li iskazali interes da ti budu sparing partneri?

- Kolege me podržavaju u sportskom putu i često se interesiraju za natjecanja i rezultate. Neki su pokazali interes i za treninge. U obaranju ruke sparing partneri su jako važni jer je rad za stolom jedan od ključnih dijelova pripreme za natjecanja i bez toga je teško napredovati.

Jesi li ikada pokušao obaranje ruke s kolegama, jesu li bili znatiželjni kada je ovaj sport u pitanju?

- Naravno, bilo je prilika da se okušamo i u obaranju ruke u slobodno vrijeme. Kolege su znatiželjni i često ih zanima kako zapravo izgleda trening i natjecanje jer mnogi tek tada shvate koliko je ovaj sport tehnički zahtjevan.

Kako si se odlučio postati policajac, kakav je bio tvoj profesionalni put?

U policiji radim od 2023. godine i zaposlen sam u Policijskoj postaji Sinj, radim u ophodni s kolegama i zadužen sam za poslove temeljene policije. Za policijski poziv sam se odlučio jer sam želio raditi odgovoran i dinamičan posao koji uključuje rad s ljudima i doprinos sigurnosti zajednice. 2022. godine prijavio sam se na tečaj za upis polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u 2022./2023. godini i to je bio moj prvi važan korak prema svom profesionalnom putu i osobnom razvoju.

Što bi želio postići u sportu, a koje su tvoje ambicije kada je policija u pitanju?

U sportu mi je cilj nastaviti kontinuitet dobrih rezultata i dodatno napredovati iz godine, au odnosu na policijski posao, želim se profesionalno razvijati, usavršavati svoje znanje i iskustvo te kvalitetno obavljati povjerene zadaće.

Na kraju kolegi Renatu čestitamo na osvojenom trećem mjestu i želimo puno uspjeha na sportskom i profesionalnom planu.