Hrabrost, ponos, čast u Trogiru: Dan otvorenih vrata približio policijski poziv učenicima i građanima

Na posebno uređenim info pultevima svoj rad predstavili su policijski službenici različitih rodova policije, među njima specijalna i interventna jedinica, granična policija, kriminalistička tehnika, prometna policija, kao i djelatnici pravosudne policije.

U sklopu kampanje Ministarstva unutarnjih poslova „Hrabrost, ponos, čast - Postani policajac/policajka!“, danas je u Trogiru, ispred policijske postaje, održan Dan otvorenih vrata na kojem su građani, a posebno učenici srednjih škola, imali priliku izravno se upoznati s policijskim pozivom, opremom i različitim rodovima policije. Kampanja je usmjerena na predstavljanje mogućnosti upisa u Policijsku školu „Josip Jović“ te u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Na posebno uređenim info pultevima svoj rad predstavili su policijski službenici različitih rodova policije, među njima specijalna i interventna jedinica, granična policija, kriminalistička tehnika, prometna policija, kao i djelatnici pravosudne policije. Posjetitelji su imali priliku iz prve ruke doznati kako izgleda policijski posao, s kakvim se izazovima policijski službenici susreću u svakodnevnom radu te koje su odgovornosti, ali i vrijednosti koje prate ovu časnu i zahtjevnu profesiju.

Velik interes pokazali su učenici srednjih škola, koji su kroz razgovor s policijskim službenicima mogli dobiti konkretne informacije o uvjetima prijave, školovanju, potrebnim sposobnostima i samom tijeku odabira kandidata. Uz učenike, događanju su se pridružili i brojni prolaznici i građani koji su također iskoristili priliku za razgovor s policijskim službenicima te za bolje upoznavanje rada policije i njezine uloge u zaštiti sigurnosti zajednice.

Ovakva neposredna komunikacija s građanima jedan je od važnih ciljeva kampanje kojom Ministarstvo unutarnjih poslova želi dodatno približiti policijski poziv javnosti i potaknuti mlade da razmisle o službi koja traži odgovornost, predanost, psihofizičku spremnost i osobni integritet. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je natječaje za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ te za upis polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, a prijave se podnose putem sustava e-Građani ili poštom, u rokovima navedenima u natječaju. Za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih planiran je upis 550 polaznika, a rok za podnošenje prijava traje od 8. travnja do 28. kolovoza 2026. godine.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na službenoj stranici kampanje Ministarstva unutarnjih poslova: Hrabrost, ponos, čast - Postani policajac/policajka!