Plenković o cijenama goriva: "Ovo je dodatni alat koji nam može pomoći da cjenovni udar na građane i gospodarstvo bude manji"

Premijer Andrej Plenković najavio je nakon sjednice vrha HDZ-a da će Vlada u ponedjeljak ponovno odlučivati o cijenama naftnih derivata. Komentirao je i izmjene Zakona o PDV-u te zastoj u izboru ustavnih sudaca, piše N1 Hrvatska.

Novi alat za cijene goriva

Plenković je podsjetio da su u javnom savjetovanju izmjene Zakona o PDV-u, koje bi Vladi dale ovlast da intervenira i prilagođava stopu PDV-a na naftne derivate.

"To je dodatni alat koji nam može pomoći da cjenovni udar na naše građane i gospodarstvo bude manji. Mjera je to koju ćemo koristiti samo ako bude nužna i potrebna", pojasnio je premijer. Naveo je kako se izmjenama zakona želi stvoriti zakonska osnova za taj instrument.

Najavio je da će Vlada u ponedjeljak prijedlog zakona uputiti u saborsku proceduru u jednom čitanju. "Pričekat ćemo da se ministar Ćorić vrati iz Sjedinjenih Američkih Država pa da onda, u dogovoru s predsjednikom Sabora, rasprava bude predviđena oko 27. travnja, a da se izmjena zakona usvoji na idućem glasanju 30. travnja", rekao je Plenković.

Dodao je i da je Vlada uputila zahtjev Europskoj komisiji za oslobođenje od europskih trošarina. "Procedura je u tijeku i sada se procjenjuju zahtjevi", kazao je.

Razgovori o sucima Ustavnog i Vrhovnog suda

Osvrnuvši se na razgovore o izboru troje sudaca Ustavnog suda, Plenković je podsjetio na događaje otprije godinu i pol, kada je izabrano deset sudaca. "U vremenu predsjedničkih izbora doživjeli smo opstrukciju oporbe koja je natjerala tadašnjeg predsjednika Sabora da sazove izvanrednu sjednicu u subotu, ne bi li se izabralo deset sudaca, potpuno bespotrebno i kapriciozno", izjavio je.

Rekao je da su, vidjevši da s oporbene strane nema političke volje za izbor preostala tri suca, predložili rješenje. "Predložili smo izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i tri suca Ustavnoga suda kao jedan zajednički dogovor - smatramo da je to poticajno rješenje", istaknuo je Plenković.

"Mi imamo recept, a oni opstruiraju"

"Razgovori se vode, vjerujem da ćemo učiniti dodatne napore da se oko toga ostvari napredak i konsenzus. Naš je stav da želimo popuniti Ustavni sud i izabrati predsjednika Vrhovnog suda, dapače, ali želimo da se dogodi i jedno i drugo, a ne da kod jednog suda imamo opstrukciju, a kod drugog teze da mi ne želimo rješenja", rekao je premijer.

"Upravo mi imamo recept za rješenje i zato pozivamo one oporbene zastupnike koji su spremni podržati izglasavanje ovo troje sudaca da to i učine. Razgovori se vode i ovih dana, pa ako to bude moguće već idućeg tjedna", dodao je.

Na novinarsko pitanje koristi li HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao "žeton" za prevlast u Ustavnom sudu, Plenković je uzvratio da oni žele riješiti oba pitanja. "Oni su od nas dobili recept za rješenje. Oni su ti koji mjesecima opstruiraju.

Zbunjenost oporbom

Ne znam jesmo li svi počeli patiti od amnezije, zar se ne sjećate izjava gospodina Bauka koji od lipnja najavljuje da dosadašnja metoda izbora sudaca Ustavnog suda više neće biti ista? Cijela ova ista ekipa, isti ljudi, isti saziv Sabora birao je i onih 5 plus 5 prije godinu i četiri mjeseca.

Tada nisu imali nikakav problem da se bira pet onih koje je sugerirala ova ista oporba i pet onih koje je sugerirala parlamentarna većina. Sad bi oni neku novu metodu, na temelju čega?", upitao je Plenković. "Mislim da je sasvim legitimno da parlamentarna većina predlaže veći broj sudaca nego oporba. To je sasvim legitimno, kako bi bilo da je obrnuto", zaključio je.