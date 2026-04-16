Bulj žestoko reagirao na napise o plaći: "Dužnost gradonačelnika Sinja obavljam volonterski, bez kune naknade"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj reagirao je na tvrdnje o visini svojih primanja, poručivši da za obnašanje dužnosti gradonačelnika ne prima nikakvu plaću ni naknadu.
Bulj ističe da dužnost u Sinju obavlja volonterski te da gradski proračun zbog toga nema nikakav trošak.
“Za svoj posao u Sinju ne primam nikakvu plaću i građane Sinja ne koštam ništa. Primam saborsku plaću kao i svi zastupnici, a u Sinju ne primam ni bilo kakvu naknadu”, naveo je Bulj.
Oštre optužbe na račun neistinitih informacija
Gradonačelnik tvrdi da su objavljene informacije o njegovoj navodnoj plaći, koja se spominje u visini od gotovo 10 tisuća eura, potpuno netočne te da se radi o neprovjerenim podacima.
Dodaje kako se istinitost njegovih primanja može vrlo jednostavno provjeriti u imovinskoj kartici, koja je javno dostupna.
“Potrebna je minuta da se provjeri istina i vidi da za posao gradonačelnika ne primam nikakvu plaću”, poručio je.
“Sinj ima konkretne rezultate”
Bulj u svojoj reakciji naglašava i rezultate gradske uprave, ističući kako Sinj, prema njegovim riječima, bilježi niz pozitivnih pokazatelja.
Navodi kako grad ima jedan od najnižih poreza na dohodak, osiguran besplatan vrtić, povećana izdvajanja za mlade i studente, kao i mjere pomoći za socijalno ugrožene i umirovljenike.
Također ističe razvoj grada i pozitivan prirodni prirast kao pokazatelje uspješnosti aktualne politike.
“Istina uvijek pobjeđuje”
Gradonačelnik smatra da su ovakvi napisi motivirani političkim razlozima te poručuje kako će, unatoč svemu, nastaviti raditi u interesu građana.
“Iako se laž širi brže od istine, istina je kao lav i ona uvijek pobjeđuje”, zaključio je Bulj.