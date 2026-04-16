Puljak bila u Mađarskoj na promatranju izbora: "Čovjek razgoračio oči nakon mog pitanja, nije mogao vjerovati i počeo se smijati"

Iskustvo s nedavnog promatranja izbora u Mađarskoj ponovno je otvorilo pitanje točnosti i pouzdanosti biračkih registara u Hrvatskoj. Naime, tijekom sastanka s predstavnicima mađarske izborne administracije, hrvatska političarka Marijana Puljak postavila je pitanje koje je u tamošnjem kontekstu izazvalo iznenađenje.
Zanimalo ju je jesu li registri birača u Mađarskoj usklađeni s evidencijama prebivališta, poreznim bazama i drugim državnim registrima. Sugovornici, kako navodi, u prvi mah nisu razumjeli pitanje, jer se takva usklađenost u njihovom sustavu podrazumijeva.
Prema njezinim riječima, dodatno iznenađenje uslijedilo je kada je iznijela podatak da Hrvatska ima gotovo 500 tisuća više registriranih birača nego punoljetnih stanovnika. Takva razlika, tvrdi, u Mađarskoj je nezamisliva, s obzirom na to da su njihovi sustavi digitalno povezani i redovito ažurirani.
U praksi to znači da se promjene, poput smrti građana, vrlo brzo reflektiraju u biračkom registru. Time se smanjuje mogućnost netočnosti i povećava povjerenje u izborni proces.
S druge strane, razlika između broja birača i stvarnog broja punoljetnih građana u Hrvatskoj već godinama izaziva polemike. Stručnjaci upozoravaju da takva odstupanja ne moraju nužno značiti izravne nepravilnosti, ali otvaraju prostor za sumnju i potiču rasprave o transparentnosti izbornog sustava.
Pitanje ažurnosti i usklađenosti podataka postaje sve važnije u kontekstu digitalizacije javne uprave. Dok neke zemlje bilježe visoku razinu integracije registara, Hrvatska se i dalje suočava s izazovima u povezivanju ključnih evidencija.
Rasprava o biračkim popisima tako ostaje jedno od osjetljivijih pitanja domaće politike – ne samo zbog brojki, nego i zbog povjerenja građana u izborni proces.
Evo što je sve Puljak rekla u svom najnovijem videu:
Znate što mi je bilo fascinantno otkriti sada na izborima u Mađarskoj? Dakle, bila sam dio misije koja je promatrala izbore i u tim pripremnim sastancima razgovarali smo sa raznim institucijama, između ostalog i sa izbornom komisijom.
Dođem ja na taj sastanak i pitam predstavnika izborne komisije - Jesu li vam usklađeni registri birača sa ostalim registrima, o prebivalištu, o o poreznim registrima itd.? I vidim ja čovjek me blijedo gleda, uopće ne razumije pitanje. Ja kažem - Evo npr. mi u Hrvatskoj u registru birača imamo gotovo 500 tisuća više birača nego punoljetnih nego punoljetnih stanovnika Hrvatske. I čovjek razgorači oči, ne može vjerovati i počne se smijat.
Kaže - Ajme kako dobro, ajmo svi na izbore u Hrvatsku! Kod njih je taj dio digitaliziran, usklađeni su svi registri u minutu, npr. čovjek umre u subotu, u nedjelju ga nema u registru birača, barem ovi koji žive u Mađarskoj. Sve je usklađeno, a kod nas 500 tisuća birača više nego punoljetnih stanovnika. Pa vi meni sad recite da to nije mjesto za izvanrednu manipulaciju izborima.