Srbi ‘razgrabili’ letove za Brač: Nova linija iz Beograda skoro rasprodana i prije ljeta – karte planule u trenu

Air Serbia tijekom nadolazeće ljetne sezone uvodi izravnu zračnu liniju između Beograda i jednog od najpoznatijih turističkih odredišta na Jadranu – otoka Brača. Nova sezonska ruta dodatno proširuje ponudu prema hrvatskoj obali te putnicima omogućuje brži i jednostavniji dolazak na more.

Letovi između Beograda i Brača odvijat će se dva puta tjedno, srijedom i subotom, u razdoblju od 20. lipnja do 12. rujna. Karte su već puštene u prodaju putem službenih kanala Air Serbije i ovlaštenih prodajnih agenata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Velik interes već na početku

Iako je riječ o tek najavljenoj liniji, interes putnika je iznimno velik. Prema dostupnim podacima iz sustava za rezervacije, za mnoge termine ostalo je vrlo malo slobodnih mjesta, što upućuje na to da su karte brzo planule.

Cijene se kreću stotinjak eura, odnosno približno 11 do 12 tisuća dinara, što očito nije spriječilo velik broj putnika da već sada osiguraju svoje mjesto.

Brač među najpoželjnijim destinacijama

Brač je već godinama jedna od najatraktivnijih destinacija na Jadranu, poznat po kristalno čistom moru, slikovitim mjestima i autentičnom mediteranskom ugođaju. Posebno se ističe plaža Zlatni rat, jedna od najprepoznatljivijih u Europi.

Otok privlači turiste koji traže opušten odmor, ali i one željne aktivnog odmora – od vodenih sportova i jedrenja do planinarenja i uživanja u dalmatinskoj gastronomiji.

Jačanje povezanosti s Hrvatskom

Uvođenjem izravne linije prema Braču, Air Serbia dodatno širi svoju prisutnost na hrvatskom tržištu, nadovezujući se na postojeće linije prema Splitu, Dubrovniku, Rijeci, Puli, Zadru i Zagrebu.

Nova ruta otvara i mogućnost brojnih konekcija preko Beograda prema europskim destinacijama poput Amsterdama, Barcelone, Berlina, Rima, Beča, Züricha i drugih, čime Brač postaje još dostupniji međunarodnim putnicima.

Sudeći prema interesu već u startu, ova linija mogla bi obilježiti turističku sezonu i dodatno potvrditi status Brača kao jedne od najpoželjnijih ljetnih destinacija na Jadranu.